子曰：「三十而立，四十而不惑」，概指三十歲左右的青年，應已可依自身的本領，獨立承擔起立身、立業、立家之責。等到了四十歲，由於體會過人世現實冷暖、經歷過歲月風霜洗禮，因此，就更應能清楚明白，自己在小至街坊鄉里，大至社會國家的角色定位。

上述這段由孔子在2500年前的深刻自我檢視回顧，影響當時與其後之世世代代至遠且深。尤其是「三十而立」這一句，基本可說是放諸四海皆準。

然央行總裁楊金龍的一句：「我自己也租了很久的房子，40歲才首購」，卻讓台灣青年族群的苦悶「薪情」，再如炸彈般瞬間漫天「爆花」！

楊金龍自述的「四十首購」是不是個事實？因楊總裁係出生於1953年，基此，他的「四十首購」，指的就應是在1993年前後。查依楊總裁申報於去年11月1日的《公職人員財產申報表》內所載他名下有一戶坐落於台北市北投區的自用住宅，購置時間是1999年3月，當時他已即將年滿46足歲。然1989年，36歲的楊總裁在取得英國伯明罕大學經濟學博士後，其實曾於1994~1997年間，在中央銀行駐倫敦代表辦事處擔當主任要職（不確知他有無在英國購屋）。至於依監察院資料所示，楊總裁於1999年在台北市購屋時，他已是中央銀行業務局副局長。

設若楊總裁在英國不曾購置過房產，且其已成年子女之名下，若有不動產亦與他無涉，而其申報之1999年購入之房產，亦確係是他的首購，則當年台灣之平均每人GDP是$13804美元，平均每人國民所得是$12312美元，平均每人消費支出是$7594美元（佔平均所得之61.68%）。及至去年，則台灣之平均每人GDP是$28371美元，平均每人國民所得是$24416美元，平均每人消費支出是$13783美元（佔平均所得之56.45%）。依此可知，1999年的平均每人「可支配收入」，在經過長達21年後，僅僅只少於2020年約5.23%。

反之，由於台灣土地面積勢必不可能增加，因此，可使用之住宅建地只會愈來愈少，且國人之平均壽命又有增無減。是以，若依由《內政部不動產資訊平台》公佈之：「國泰房地產指數（可能成交價指數）」，則可見台北市於2000年Q1時，是45.87，而2021年Q3時，則已高達123.61，兩者相差2.69倍。復依內政部地政司公告之房價所得比，台北市2002年Q1時，是6.06倍，至於2021年Q2時，則已飆至15.79倍，兩者相差亦高達2.61倍。

綜此，楊金龍總裁的「四十首購，之前租屋」的個人感悟，與朱澤民主計長的「20元蚵仔麵線」，實已無疑地雙雙造成，時下青年人的偌大困惑！

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