國台辦11月5日宣布制裁台獨頑固分子蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮，22日更宣布制裁台獨分子背後金主，這是在大陸不以武力解決台灣問題的經濟制裁替代手段。根據國台辦發言人朱鳳蓮的說法，制裁台獨分子金主的做法是有針對性的，不會「一刀切」，使其他台商產生寒蟬效應。

不會「一刀切」也可以表達大陸方面對於武力攻台的看法，原則上大陸不會對台灣大規模動武，若真有動武這件事情，那也是有針對性的，與廣大的台灣人民無關。經濟上的做法也是如此，不會針對其他台商。過去大陸方面從未公開作出「反商」行為，而且刻意的把經濟與政治切開來處理。現在經濟與政治合而為一了，這可是共產黨的專業。

以前台灣人所引以為傲的「彈性」，在某種程度上其實是取巧遊走上層與下層建築之間。但在政治經濟學之前，當某些台商的經濟活動與經濟關係不符合某種規律，那就必須透過國家力量來導正。

現在謝謝民進黨政府，不但害了這些在背後默默幫助你們的台商。最可恨的是民進黨政府以民主獨裁方式，專斷的實現不見得是每個人都同意的政治主張，把人民與台商綁在台獨戰車之上。

在大陸的台商普遍低調，特別是在政治方面。最近這幾年，大陸原材料與生產成本日益高漲，許多以OEM/ODM為主的代工產業，不是遷移東南亞不然就是倒閉，還沒倒閉的台商基本上已經站穩了腳步。也許這些人有特定的政治理想，但是現在他們必須和民進黨切斷關係，否則將無法生存。光是查稅這一項就夠了，其它還有環保、衛生、消防等還沒算呢。

雖然大陸方面不一刀切，可是台獨商人的心理壓力極為巨大。到底愛他們的祖國，是害他們的台灣、還是管理他們的共產黨？制裁台獨金主是在台灣內部製造壓力，而且壓力直接導向政治上層。不管民進黨政府是榮幸或是無所謂，確定的是，已給台灣人及台商帶來麻煩。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※