戰略評估通常考慮兩個面向，一個是意願，另一個是能力。行為者必須有意願同時也有能力，戰爭才會發生。因此台海形勢緊張，中共武力犯台能力也就成為各方矚目焦點。

美國國會智庫USCC近來發表報告認為中共已具備或即將取得初步犯台能力，美國印太司令部前司令戴維森（Philip Davidson）3月份在國會的證詞是6到10年，國防部長邱國正10月在立法院報告則指出，中共已有犯台能力，但要付出成本，2025年成本將降低，並具全面犯台能力。

這些專業人士的答案各自不同，是因為戰爭是個複雜問題。如何打？何時打？打何地？和誰打？各種因素組合會有不同發展，各自需要不同條件。軍事是科學，但戰爭是藝術。戰略的合理評估強調宏觀與邏輯，避免單一面向或者一廂情願。以下嘗試釐清共軍犯台的能力問題。

首先，共軍一直都有犯台能力。海峽雖是天險，動用民船卻可克服，否則第二次世界大戰時英軍的敦克爾克大撤退也不可能成功。只是這種二戰時的作戰模式成本高、風險大，不符合當代人權本位的戰爭理念，共軍現代化後採用的可能性很低。

事實上，共軍一直有能力犯台，正是國軍台海防衛作戰以「嚇阻」為指導的原因。一般討論台海防衛有個誤區，就是認為國軍作戰目標是要擊退，或者擊敗共軍；其實不是。雙方體量差距大，中共如果不計代價一定要拿下台灣，國軍擋不住。所以無論「有效嚇阻」或「重層嚇阻」，都不是要擊敗共軍，而是要挫折其攻勢、造成其巨大損失或可能失敗，從而嚇阻中共不至於拿昂貴的軍事資產從事政治冒險。

非戰略專業比較難以理解這兩者的區別。這麼說吧，如果作戰目標是要擊敗攻擊方，那麼防衛方將會隱藏實力、設置誤區與陷阱，讓對方輕敵誤判。但如果目標是嚇阻，就一定要展現自己實力與決心，千萬不能讓對方誤判。戰爭若發生，就是嚇阻失敗。

其次，評估中共犯台能力的重點，是解放軍對戰美軍的能力，而不是共軍對戰國軍的能力。

為什麼？因為美國雖然戰略模糊，不願表態是否介入台海戰事，但解放軍若擬定攻台計畫，是絕對不敢假定美軍不來的。料敵從寬是軍事鐵律，萬一來了怎麼辦？犯台戰略無論是「阻援打點」（主力打台灣，一部阻止美軍介入）或者是「圍點打援」（一部封鎖台灣，主力轉攻美軍），都要先有能力和美軍打一場，然後才能談如何武力犯台。

無論美軍或國軍，都理解中共武力犯台將兵分兩路。所以在本位思考下，美方6到10年的評估，應是關切解放軍反介入的能力。國防部的「2025年」，則是評估共軍的攻台能力。如何評估的？我們以前者為主，軍事科普一下。

解放軍的現代化

這幾年來解放軍軍力突飛猛進，002航母、075型兩棲攻擊艦、055大驅、殲20、運20、直20…等各式現代化武器不斷列裝。軍艦像下餃子般，一艘艘下水，數量已經超過美軍。

大洋作戰靠海軍，所以關鍵是海軍的能力。解放軍艦艇數量雖然超過美軍，但多數是護衛艦等級，攻擊飛彈數量與總噸位還不到美軍的一半。然而，美國有全球利益，必須保留兵力防範俄羅斯與其他潛在對手，能在西太平洋作戰的不到一半。因此，純就數量而言，解放軍已經可以在西太平洋挑戰美軍。既然如此，為何美方評估還需6到10年？因為軍事現代化是個複雜工程，必須質化分析，量化分析不準確。

探討軍事現代化最好用的理論，是「軍事事務革新」（RMA）。這個理論認為，軍事變革要成功，關鍵不只是新科技或新武器的導入，還包括社會基礎的支持，以及軍事事務的改造。以前者來說，如果美國社會不是普遍使用電腦作為管理工具，美軍也不會發展出以電腦為核心的C4ISR戰場管理系統，從而在1991年的波斯灣戰爭，以驚人戰果打贏伊拉克大軍。

以後者來說，新科技與新武器的引入，必須發展出新的戰術戰法才能發揮功能，因而要調整軍事組織結構，重新編撰戰術、教育訓練、後勤補給等軍事準則，再將新準則導入調整後的軍事組織，訓練與演習驗證。簡單來說，就是「打掉重練」。

RMA的難，就難在「打掉重練」。解放軍真正啟動現代化改革，是受到波斯灣戰爭刺激，因為戰爭結果和他們預期的差距太大。解放軍還派人到伊拉克調查，想了解到底發生什麼事。大量軍事學者也投入研究。最後終於下定決心，拋棄長期堅持的「人民戰爭」理論，轉而以「打贏高技術條件下的局部戰爭」為目標，推動現代化變革。30年的時間，在數位科技、互聯網發達與製造大國等社會基礎支持下，終於脫胎換骨。

現代化就是數位化

雖然航母、大驅、殲20…等先進武器看來耀眼，但解放軍現代化真正的表徵，卻是2020年7月北斗全球導航系統的開通。在此之前，解放軍戰艦、戰機、巡弋飛彈、衛星導引炸彈…等武器使用的導航信號，都是來自美國的GPS。只要美國關閉或干擾GPS信號，就能讓解放軍所有軍艦、戰機迷航，戰力瞬間歸零。所以必須北斗系統上線，解放軍才夠資格向美軍叫板。

現代化軍隊，是奠基在數位化系統上。數位系統以晶片為核心，晶片進步很快，解放軍因為武器新建，較美軍有後發優勢。但如何運用以發揮戰力需要經驗，這一點，美軍則有很強的先發優勢。

解放軍換裝先進武器，和國軍是不同概念。國軍接收美軍新武器，種子教官會赴美受訓，回來傳授經驗，成軍後一、兩年即可形成初步戰力。美國是不會教中國軍隊打仗的，甚至俄羅斯也不會。解放軍必須自己摸索，累積經驗，因而需要很長時間。這是為什麼山東艦航母成軍3年，卻仍然未出海執行戰備任務的原因。時間太短，戰力尚未形成。

那麼需要多久時間呢？有個例子可以參考。2018年《解放軍報》有一篇「『金頭盔』挑戰再出擊」的文章，描述一個接裝殲-11B已經3年的航空兵團參加首屆「金頭盔」大賽，因未徹底掌握先進電子設備的全部性能，首輪就被老舊的殲-11淘汰。該部因而痛定思痛，日夜苦練，後來連續3次比武都獲得團體第一名。這當然是個「知恥近乎勇」的勵志故事，但也洩漏出部隊換裝先進戰機要超過3年，才能形成戰力的事實。

航母作戰系統比戰機複雜太多了，即便經驗豐富的美軍，接裝福特號新型航母已經4年，也還在拚明年接戰備。解放軍沒有操作航母的經驗，合理評估要累積10年以上。如果從2012年成軍的遼寧艦起算，至少也要到明年下半年。山東艦與遼寧艦基本同型，可傳承經驗。即便如此，合理評估仍要到2023年，才有機會在太平洋上看到山東艦打擊群的身影。

這是美方評估還要6到10年的基本原因。解放軍需要較長時間才能累積足夠經驗，掌握各式先進武器的全部性能。但這仍只是初步形成。當代戰爭是聯合作戰，戰力關鍵在各作戰系統的整合。從衛星、指揮中樞、戰機、戰艦到飛彈或無人機。整合得好，一加一大於三，整合不好，小於二。解放軍要真正成熟為現代化軍隊，還需要更多時間磨合。中共將時限定在2035到2050年，是務實的。

（作者為台灣國際戰略學會執行長、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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