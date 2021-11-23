日前，我中華民國空軍四聯隊的F-16V戰機作戰隊正式成軍，舉辦盛大典禮風光向國人介紹此一新銳戰機，蔡總統與「美國在台協會」（AIT）處長孫曉雅均親自出席，一同見證、祝賀美台關係的穩固，各界也紛紛報導此型戰機的優異性能，是世界首批配備先進的「主動電子掃瞄陣列雷達」（AESA）系統的F-16戰機，可以應對共軍戰機的威脅與挑釁。咦？等等，年紀夠長、記性也夠好的朋友們應該還記得，這F-16V戰機，不正是馬總統任內獲得美國批准出售，當時被痛批為「只是舊機翻修」，用來「懲罰馬英九親中」的軍備嗎？

一定很快就會有人大聲反駁，認為馬政府任內的8年，不斷求購新一批66架F-16C/D而不可得；蔡政府則在執政的第一任期內，就獲得美國批准出售，差別可見一斑。只是，真實情況是，這批2019年批准出售的新造F-16 C/D Block70戰機，其所使用的先進主動電子掃瞄陣列雷達系統，正是與2011年批准出售的F-16A/B舊機翻修為F-16V一樣的配備。逆水行舟、不進則退，8年後再同意出售一樣的技術，到底是升級還是降級？

也許還有人會反駁，這批新造的F-16 C/D Block70戰機，雖然電子系統只等同於F-16V翻修，但有較強的機體結構與引擎推力，可以攜帶更多武器、油料而更具攻擊性。然而，F-16 C/D Block70再怎麼說，仍是沒有匿蹤造型與內置武器艙的第四代戰機，缺乏突穿現代防空網的生存性，又談什麼攻擊性呢？相形之下，第五世代的F-35匿蹤戰機，美國已經廣泛銷售給盟邦，包括與北京關係良好、時常被美國批評為「不民主」的新加坡，都在2020年初獲得美國同意出售F-35戰機。蔡政府真是情何以堪！放眼望去美國在印太地區的盟邦日本、南韓、澳洲也相繼採購第五代戰機，身為美國親密盟友的台灣仍以四代半戰機為主，政府應努力向美方爭取才行。

認真說起來，正因為是只能作「防禦性」運用，翻修的F-16V武器攜掛能力較低反而較輕盈靈活，在空戰中可比較鈍重的F-16 C/D Block70更有利，就好像在蜿蜒的下坡山路上，神車GTR也敵不過AE86一樣。換言之，馬總統當年獲得美國批准F-16V升級方案，才真是美台關係的大突破，這不但最適合台灣的防衛需要，先進電子掃瞄陣列雷達系統更正如今日大家所說，是領先世界的先進技術，在美軍自己都還沒有配備時，就先批准銷售給台灣。

民主的回力鏢速度很快，人生的現世報速度也很快。就在蔡總統盛讚F-16V之際，拜登與習近平也才進行了視訊通話，雙方打破半年多的僵持進行會談，即使沒有簽訂任何協議仍舊是皆大歡喜，會後蔡總統主政下我外交部也發表聲明，對美國維持既有政策不支持台獨，表達感謝。感謝什麼啊？不是要「抗中保台」嗎？應該痛批美國親中賣台啊！還馬英九公道的，果然還是蔡英文。

（作者為淡江大學戰略所博士生）

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