高齡98歲的季辛吉接受CNN主持人札卡利亞訪問時說，「我不預期中國大陸會全面進攻台灣；這麼說吧，在10年內不會，我只能看到這麼遠。」他又說，「但北京絕對可能採取措施，削弱台灣展現實質自治的能力。」

日前率團訪台的美國參議員柯寧示警，中國若奪下台灣，恐不會就此止步。台灣不是中國的終極目標，而是中國試圖稱霸區域與全球的「第一張骨牌」。美國海軍部長戴杜羅指出，中國無論以和平方式或軍事手段接管台灣，都會對美國經濟安全帶來影響；中國是美國必須注意的首要威脅。換言之，不管武統還是和統，美國均不接受。

季辛吉、柯寧和戴杜羅都深諳國際形勢、中美關係及台灣問題的專家，從不同角度對台海形勢做出觀察和研判，含金量都很高，值得做進一步的解讀與評論。

首先，從全球大戰略形勢來看，中美在新世紀必將爭霸，我認為是邏輯的必然。一是作為百年霸主的美國必將拚死捍衛霸權；二則美國霸權建立在美軍、美元、美債自我循環的脆弱基礎上，一垮全垮意味著美國一旦做不成老大，會連老二、老三甚至老四都做不成。基於這兩點，美國對最大威脅者的中國，必欲去之而後快，把中國往死裡打。這時將逼得原來還願意安分做個老二的中國，終將發現，除了與美國爭霸把美國壓服之外，沒有其他選擇。

其次，中、美兩強爭霸，經濟、科技、軍事皆為手段，霸權得失勝負的關鍵卻在台灣。美國若失台灣，必將退出第一甚至第二島鏈，包括日、韓等東北亞、東南亞亦將從依附美轉向依附中；地緣優勢的挫折還將進一步衝擊美元及美債。此所以戴杜羅說，無論武統還是和統，美國均難接受。

再次，看中國這邊。偉大復興不可能不以兩岸統一為前提，這是台灣問題解決之於偉大復興的消極意義；再者，中國之偉大復興必與美國的永保霸權強烈抵觸，從而必然走上前述雙方爭霸之路，明顯地，這又繞不開台灣。是以解決台灣問題，排除美國霸權干擾，才能真正實現偉大復興，這是台灣問題解決之於偉大復興的積極意義。

最後，回到季辛吉10年內不會出現武統的觀點。他說，「10年內，不會，我只能看到這麼遠。」這句話十分關鍵。從北京的角度評估，中國大陸武統台灣的實力和條件其實已經基本具備，且將一年強過一年，但採取斷然手段，終不免可能面對諸如經濟制裁或軍事對抗等大小不一的風險，從而對偉大復興構成干擾或增添不確定變數。為求穩健，且考量到中美綜合國力及雙方在西太平洋軍事實力的長消趨勢，10年後，中國有更大的概率超過美國或甚至拉大與美國的差距。與此同時，「可以預見，中國絕對可能採取措施削弱台灣地位，及弱化台灣展現實質自治的能力。」

換言之，北京對台將會持續採取「困而弱知，弱而伏之」的策略， 10年後若還未能實現和平統一，則採取任何其他手段的條件都更為成熟了。強調一句，所有以上的分析觀點與脈絡，都吻合實現中華民族偉大復興的核心旨意與邏輯。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）