台灣不能不看見，美國的月亮，悄悄在改變。台灣要靠美國的月光，但也要看國際的大局，找自己的出路，不要押錯了寶，前途會一片暗黑。

美國對中國的政策，隨著拜習會已悄悄改變。這不僅是會後雙邊成立四個會談小組，或建立了不同層級的控管機制，美國學者奈伊發表於《紐約時報》的專欄〈別把中美競爭稱為「冷戰」〉最具代表性。這是一個戰略思路上的根本轉變。

奈伊的分析很清楚，美國與俄國的冷戰對立是完全以軍事為基礎的對抗，楚河漢界非常清楚。包括了從歐洲到亞洲的圍堵，乃至於中南美洲對社會主義國家古巴的封鎖，甚至當蘇聯伸手阿富汗，美國都可以培養在地游擊隊，給錢給武器，加以對抗。

然而，中國卻是美國一路「養」出來的。從1968年中蘇發生珍寶島事件後，美國看到中蘇之間存有嫌隙，開始「拉中抗蘇」，建構一個三角頂立的國際格局；接下來是1971年季辛吉的兩度訪問北京，安排總統尼克森次年的訪中。所以1971年10月25日中華民國被出賣失去聯合國代表權的時刻，季辛吉也正在北京和周恩來會談。隨後的美中關係進入逐步上升的階段。鄧小平兩度被《時代》雜誌當做封面人物，甚至因為訪美，被稱為中美關係的全新起點。

美國對中國的期待，一直以來都是以東亞模式在思考。也就是經濟的開放改革帶來高度增長，改變社會結構，中產階級崛起，形成政治民主化的動力，產生反對黨，結束一黨獨大的體制，完成美國所認知的西方民主。這些模式在亞洲的實驗，有好有壞，菲律賓的經濟與民主一路下滑，南韓則發生學生運動，反美意識結合民主訴求，對抗前進。星加坡則被李光耀帶著走。

另一方面，美國在扶持日本戰後的經濟復甦與成長後，隨著日本的汙染嚴重、勞動成本增高，遂將某些工業轉移到受過日本殖民的亞洲其他國家。南韓、台灣、香港、新加坡皆是，這便是後來的四小龍。而美國學者在四小龍的成功後，還賦予一個名詞叫「雁行理論」。意即以日本為首的一行亞洲的雁子，一起經濟起飛。1990年代，這個理論在美國風行一時，被有意的推廣為亞洲成長模式，於是有「四小虎」的提出。

但在這同時，中國在鄧小平南巡後的大步改革開放，讓美國看到新的商機：一個全球最大的勞動人口、最大的消費市場，為全世界開放了，大量資金投入中國。與此同時是「和平演變」理論。也就是等大陸經濟好起來，產生大量中產階級，就會有民主運動，進而和平演變，成為西方式的民主國家。

然而，中國也不是毫無警覺，所以一路提防。即使經濟起飛後，一度對新興的網路世界無法管理，但隨即藉由高技術的控管，加緊對意識形態的控制。在這過程中，中國早已成為世界工廠，甚至因為中國人有千百年的商業傳統，很快進入世界貿易與金融體系，在美國公開上市，成為世界體系的一環。美國資本家賺了大錢，中國企業成了美國資本，這不正是美國所期望的嗎？唯一的不同是，中國不是一隻雁，而是美國無法控制的大龍。即使這一條大龍無意和美國對抗，但它的存在，已經大到讓美國不安。川普想屠龍，使盡手段，終究失敗。因為這大龍的崛起，美國曾使上大力，也獲過大利。

所以奈伊說，今天的美中關係已不是冷戰，完全代表美國的思路。因為中國終究不是俄羅斯，美中之間，從資本、技術、生產、消費、文化、社會交流，你中有我，我中有你，複雜程度，超過以往。美國只有在合作中，尋找自己的競爭優勢，在矛盾中合作，在合作中競爭，這才是明智之策。至於和平演變，坦白說，中國大陸終究不是亞洲四小龍，想操控就操控。美國連新加坡都控制不了，更何況14億人的中國。奈伊已經看清了這一點。

至於台灣，最好在美中之間，找到平衡之道。也就是和中國大陸要建立自己的管道，雙邊平衡，不要再向美國一面倒，否則，像1971年美國基於其戰略利益而出賣中華民國，那就不能怪美國人了，只能怪自己被賣了第二次，還笑著數錢給人家。（作者為作家）