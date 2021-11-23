2021年對於中國大陸是特別的一年。向來以黨領政的中國，迎接中國共產黨成立一百周年，準備進入下一個一百年的挑戰，繼續朝「站起來、富起來、強起來」的軌跡前進。雖然大陸高調宣揚中國共產黨的成就，但對於過去政策失當所引發的問題則是避而不談。

2021年在十九大六中全會中，正式通過中國共產黨黨史上第三份《歷史決議》，確認習近平的歷史性地位，也為在明年二十大會議中習近平的延任鋪路。中國由毛澤東、鄧小平進入到習近平新時代，習近平思想深入民間，但也有被外界批評是在進行造神運動。

2021年也是中國「十四五規畫」的起始年，在與美國經貿對抗，以及新冠肺炎疫情衝擊國際產業分工下，中國形容世界遭受百年以來的最大變局，將「十四五規畫」視為中國下一個百年奮鬥的第一個五年計畫。中國雖然較早由疫情脫困，但也面臨成長趨緩、貧富差距擴大、金融市場風險升高、產業升級面臨瓶頸等問題，對中國經濟發展形成挑戰。

特別是中國改革開放40多年以來，雖然在經濟成長獲得重大成就，但是在先讓一部分人富起來的「先富」原則下，使得貧富差距擴大，全球化加速及疫情使不均問題更加惡化。因此推動「共同富裕」成為未來重要政策，也將是習近平二十大換屆後的主要挑戰，把「先富」轉變為「均富」。

中國宣稱在2020年已經有近1億人脫貧，完成脫貧攻堅戰的目標，雖然外界對此成果有些存疑。脫貧下一步就是追求共同富裕，這與一般包容性成長差別不大，就是要使成長利益可以擴散到各層面。民主國家一般是透過經濟政策來促成，但是中國除了經濟手段外，更在高舉社會公平的大旗下， 透過所謂「自願公益捐贈」調節社會財富。此種「靠企業、分財富」，與以往共產黨靠「打土豪，分田地」起家的模式類似。

改革開放使大陸在某些制度上比資本社會更資本主義，當權派體認到過去寬鬆制度下對企業太過放縱，衍生太多問題，危及中國經濟體系及金融安定，所以必須踩剎車以降低衝擊。例如：政府直接進入企業董事會，強力限制補教業並推動雙減政策。另外，在官媒嚴厲指責網路遊戲是「精神鴉片」下，限制業者對未成年人網路遊戲的服務時間，這在民主國家更是匪夷所思的政策。

除了對內挑戰外，對外與美國霸權之爭是另一焦點，地緣政治興起使得美中對抗更加白熱化。美國對中國經貿圍堵，積極將中國由國際供應鏈排除，與中國紅色供應鏈分道揚鑣。美、日兩國日前共同宣布新設「美日貿易合作架構」，以深化經貿合作。美國也將在2022年建構新的印太經濟架構，重振美國在本區域的影響力，目標也是直指中國。

中國也不甘示弱，除了利用「一帶一路」擴展影響力外，全力推動的《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）將在明年生效，最近中國也正式申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》(CPTPP)，顯見其企圖心。

總之，2021年中國對內是延續領導結構，推動經濟轉軌；對外則需在美國強力制衡、結盟的圍堵下，積極尋求突破。未來發展不但對於中國至為關鍵，也將牽動兩岸關係及世界的格局。（作者為中華經濟研究院區域發展研究中心主任）