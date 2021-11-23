美國共和黨議員針對台海緊張情勢，提出「台灣嚇阻法案」，規定美國自2022年起，逐年提供台灣20億美元貸款購買美國生產的武器，直到2032年為止。法案若是通過，台灣採購美國武器自然將更便捷，軍力可望提升，但「天下沒有白吃的午餐」，借貸10年，台灣財政結構勢必惡化，而且將失去建軍自主權。

台旅法迄今無法落實

大量採購美國武器的結果，是擠壓國人自製武器的發展空間，這跟蔡政府的「國防自主」政策背道而馳，如果真的有心實現國防自主，就應該對美國表達立場，加速對台軍事科技轉移，努力提高自製率才是有意義的軍售，否則「國機國造」、「國艦國造」都只是空談。

依據今年出版的《國防報告書》國防科技專章，國防部委託國內學、研機構基礎科技研究，聚焦於戰機、造船、資通電子、戰甲車、飛彈及無人機等項目，項目繁多，但僅編列1億多元經費，每個大項平均只有1千萬元，分到細項可能只有百萬元，可見國防部根本無心自主研發。

以當年「經國號」戰機為例，耗費大量資源研發、量產完成後，理應維持能量，繼續研發下一代戰鬥機，政府卻以經費拮据、戰機出口困難為理由，草率解散團隊，並停止後續研發與製造計畫。直到蔡總統決心「國機國造」，才重組新團隊，拿出「經國號」舊藍圖，緊急製造出降級版「勇鷹號」高教機應卯。

反觀南韓，航空工業本來落後我國，我們做出「經國號」戰鬥機時，他們教練機還做不出來，還向航發中心聘請工程師協助研發，如今南韓T-50教練機暢銷世界，並研發出新一代KF-21戰鬥機，尚未量產就拿到印尼的訂單，研製能力早已將台灣甩出幾條街。南韓的戰甲車、自走炮都能自己生產，我們卻還需要跟美國「貸款」買武器，「國防自主」喊了幾十年，但這個政府一碰到美國就腿軟，不敢表達自己的想法。

台灣對台美關係應有自己的主張，「台灣嚇阻法案」對台灣安全或許有「煙火效應」，但長期而言是利是弊，必須深思明辨。拜登政府的一中政策已從過去以《台灣關係法》及美中三公報為基礎，擴大到「一法、三公報、六保證」，對台灣安全保障已有很大的進步。其實，許多美國專家認為，無論對維護西太平洋的和平與安定、和平解決台灣未來、維護台灣人民安全及社會經濟制度，以及提供防禦性武器，《台灣關係法》已具備充分的法律基礎，並不需要其他立法補充。

台灣牌將從雷達消失

「台灣嚇阻法案」仿效以色列模式，美國每年提供以色列38億美元無償軍事援助，另享有80億美元貸款保證；「台灣嚇阻法案」則屬於有條件融資，並非無償援助，卻等於要台灣讓出國防自主權。而在現實面，美國安全、外交事務屬於行政部門職掌，即使國會完成立法仍須由行政部門落實，如2018年3月經川普總統簽署的《台灣旅行法》迄今無法落實。

由共和黨議員主導的「台灣嚇阻法案」，是利用台灣議題凸顯拜登對中共過於軟弱，希望打擊民主黨聲譽以贏得明年期中選舉，並於2024年讓共和黨捲土重來。「台灣嚇阻法案」是和拜登政府唱反調，台灣若過度操作，將損害與民主黨的互信關係，對台灣安全利益不利。

前美國在台協會主席卜睿哲曾警告，極端立法及言論在現實面上沒有任何作用，卻提升台灣人對美國在背後支持的期望值，也加劇中國人擔心美國利用台灣作為抗中槓桿的恐懼；美國昆西研究院東亞計畫主任史文也指出，這些立法將中共逼入牆角，除了訴諸武力，別無他途。

當前大陸對台首要任務是防止台獨，而非統一，短期內中共武力犯台的可能性很低。拜登說得很清楚，美國無意改變中共政權，民進黨卻誤以為或故意以為，美國支持台灣走偏鋒。拜登對台灣問題同樣說得很清楚，「由他們（台灣）自己決定」。美中雙方將設立4個工作小組，處理美中關係及雙方利益，「台灣牌」將逐漸從雷達螢幕消失，蔡政府若一意孤行，台灣將退步為「美中共管」。