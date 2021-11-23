針對近日全台球棒襲擊事件頻傳，內政部長徐國勇撂下狠話，表示未來臨檢時，針對曾有暴力犯罪或幫派組織犯罪紀錄者，若發現車上放置球棒，警方將予以註記。

由於第一時間讓民眾以為車上有球棒都要註記，立刻引發輿論抨擊。不少網友擔心，徐國勇吃了有毒的姑婆芋之後，是不是真的影響到思考能力，否則怎麼會提出這麼可笑的措施？按照徐國勇的邏輯，行政院長蘇貞昌那支超長、超有威力的撞球桿，豈不是更應該列入註記？別忘了，日前蘇揆還用這支撞球桿指揮警察，以暴力將抗議政府開放萊豬的「反瘦肉精毒豬聯盟」發言人李建誠硬生生拖出公投說明會場外。蘇貞昌的這支撞球桿顯然也具相當程度的危險性吧！

不肖分子以球棒打人，關鍵原因是政府無能、治安敗壞，當然不是球棒的問題。徐國勇要求警察註記球棒，不但無法遏阻街頭暴力，還會累死警察，這種治標不治本的餿主意，實在是愚蠢之至。

2018年9月，因駐大阪辦事處處長蘇啟誠輕生過世，引發社會高度關注，當時正值中秋節前夕，衛福部相關官員在提出自殺防治呼籲時表示，希望國人改掉中秋烤肉的習慣，尤其是不要再使用木炭烤肉，這樣才能有效降低國人燒炭自殺的比例。這個邏輯之錯亂，和徐國勇的註記球棒，有異曲同工之妙。

台灣因疫情長時間封鎖，人們彷彿生活在壓力鍋中，痛苦煩悶沒有出路，社會暴戾之氣日增，人民才會動輒以球棒私刑解決問題，而自殺率上升則反映出人們對生活感到絕望。政府高官不思解決背後的社會問題，淨想些無用的政策。養出這群無腦蠢官，真是浪費民脂民膏。