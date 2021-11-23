台中美三方與台灣主流民意都希望維持現狀，但現狀為何、如何定義、誰說了算、如何維持等問題，各方認知不同，而且各有堅持，成為台中美三方角力的焦點。台灣夾處中美兩強間，固然有主觀的期望，但客觀上必須更關注相關方操作對台灣的影響，維持動態平衡對台灣才有利。

美台挑戰現狀定義

北京認為只要自身經濟穩定發展，兩岸和平統一水到渠成；但民進黨執政，透過去中國化的政治教育與宣傳，平添日後統一的複雜性與困難度；加上絲毫不掩飾地將台灣問題國際化「以台制華」，影響大陸發展，只好不斷透過軍事實力的展演，警告民進黨政府。

隨著大陸國力增長與軍事現代化，美國認為兩國進入「修昔底德陷阱」，必須加強對華遏制力度，積極強化與台灣關係，增加台灣抵抗甚至圍堵中國大陸的能力。台灣民主化後，不滿國際人格與國際空間的受限，進而追求台灣獨立的呼聲越來越高，對於1970年代以來的國際處境與兩岸關係也感到不耐，試圖打破國民黨時期基於憲法所維繫的現狀。台中美三方都聲稱維持現狀，但現狀不斷被挑戰與重新定義，增加台海的不穩定性。

雖然現狀是動態的、不穩定的，但是目前各方都沒有顛覆性改變的動機與能力。「拜習會」後，白宮發出的聲明稿稱美國致力於在《台灣關係法》、三個聯合公報和「六項保證」的指導下執行 「一個中國」 政策，並強調美國強烈反對單方面改變現狀或破壞台灣海峽的和平與穩定。

美方雖未承認拜登不支持台獨的說法，但拜登會後自己表示，美方支持《台灣關係法》，不鼓勵台獨。美國不支持台獨的立場是可以確定的，但美國維護全球霸權與西太平洋利益的目標不會改變，要實現這個目標自然不會讓台灣被大陸收回，所以會持續圍堵大陸，強化台灣軍事實力與雙方軍事交流。美國維持台海現狀的目的是「現在式」的，以維持「既有霸權」壓制「新興霸權」的挑戰為目標。

偷渡兩國論成引線

據中方發布的新聞稿，習近平提醒拜登注意，一個中國原則和中美三個聯合公報是雙方關係的基礎；反對台灣「倚美謀獨」，也指責美國一部分人想要「以台制華」，並警告「如果台獨勢力突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。」在北京3萬6千字的《歷史決議》中，將推動兩岸雙方達成體現「一個中國」原則的「九二共識」，推進兩岸協商談判，實現全面「三通」，開啟兩岸政黨交流及制定《反分裂國家法》，遏制台獨勢力，都視作過去一段時間以來的工作成果。

習近平在多次講話中強調和平統一、兩岸融通。中共當前國家發展目標仍是放在經濟發展與社會共同富裕，這都需要和平的國際環境，北京也相信時間是站在大陸的一方，台灣問題並沒有急迫性。所以在北京看來，體現「一個中國」原則的「九二共識」是陸方希望維持的「現狀」，只要這個現狀能夠維持，和平統一仍是最重要的途徑。也就是說，北京希望兩岸是朝向民族復興、國家統一方向的現狀，一個帶有「未來」意涵的現狀。

台灣方面無論藍綠都希望維持70多年來的分治現狀，也就是緬懷「過去」的現狀。不同的是國民黨沒有把未來完全封死，強調基於《中華民國憲法》的九二共識。民進黨希望維持現狀，但企圖解構中華民國與中國大陸的連結，藉「中華民國台灣」偷渡民進黨《台灣前途決議文》的兩國論。

民進黨這種否定未來兩岸統一可能性的現狀，自然為北京所不樂見，但符合美國當前的利益。但這樣的現狀，是把自己化成像水銀一般的不確定，在一段時間內或許可以有存在的空間，但在中美博弈的激烈變化中，這樣的「現狀」反而是最危險的，成為任何一方企圖改變、製造事端的引線，一不小心就玩火自焚了。