近日國內連續發生多起重大治安事件，包括超商店員因勸客人戴口罩竟慘遭攻擊造成重傷、甚至喪命，還有球棒打人事件，引發國人的憂慮害怕。

面對社會瀰漫的恐慌氣氛與民眾的不安心理，總統蔡英文卻只知在社交媒體上不斷鼓吹公投不同意，還有就是貼出各種風花雪月的文章。例如9月底屏東發生駭人聽聞的挖眼案，蔡英文不但沒有隻字片語，還在IG上大肆慶祝追蹤粉絲數達90萬；日前桃園發生超商店員被砍身亡，這是1個月內第3起超商店員遭襲擊事件，蔡英文同樣沒有任何表示，還在臉書上發文大讚六堆客家文化。心情輕鬆愉快的蔡英文彷彿與人民生活在平行時空裡，令人感到憤怒。

在被網友灌爆臉書，察覺輿論風向後，22日深夜蔡英文才趕緊發文，表示政府會持續檢討近來的治安問題，並提出3大關切重點，包括要求內政部加強取締幫派犯罪、給予夜間工作者更多保護、持續追蹤嚴重精神疾病患者的身心狀況等。但如此發文，內容不痛不癢且完全不見具體作為，等於是廢文一篇。

蔡英文曾在就職演說中強調，要把「社會安全網」的漏洞補起來，她表示上任後將會全力強化社會照顧體系，提升第一線的社工能量，務必接住這個社會每一個需要的人云云；民進黨政府自107年起，推出「強化社會安全網第一期計畫」，3年投入近70億元，「強化社會安全網第二期計畫」則自110年至114年推動，預算較前期增加6倍、超過400億元；行政院長蘇貞昌誓言，政府將窮盡一切之力，在有限的資源中，用心用力、將社會安全網做好。

然而，事實顯示，這張蔡英文與蘇貞昌共同承諾要做好的社會安全網，如今卻渺無蹤影，可怕的社會案件層出不窮，手段越來越兇殘，連「球棒私刑團」都出現了，許多人擔心台灣也會出現如同俄羅斯一般的「球棒打人文化」，該國人民習慣以球棒K人解決紛爭，因此1年賣出50萬支球棒，卻只賣出1副手套和1顆棒球。難道台灣也要步上這樣的後塵嗎？

社會治安敗壞，政府不但毫無作為，位居權力要津的蔡英文和蘇貞昌還帶頭示範「冷血」。以網紅自居的蔡英文治國如兒戲，關心粉絲人數超遠過人民的痛苦，傲慢鴨霸的蘇貞昌拿著長長的撞球桿、高高在上地作秀，卻對被亂棒打成重傷的民眾沒有一絲憐憫疼惜。

今年6月間，美國總統拜登的愛犬「冠軍」（Champ）過世，蔡英文迅速在拜登的推文中留言哀悼；日本藝人志村健死於新冠疫情，蔡英文立即表達哀悼，但同一時間，已有超過300位國人染疫死亡，蔡英文竟沉默無聲。蔡英文對美、日情深意重，卻對台灣人民的痛苦反應遲鈍、甚至無感，作為國家領導人，蔡英文怎會「貴遠賤近」至此？難道是因為她吃定了台灣人民，自認不論做什麼，反正民調總是那麼高，有什麼好擔心的?

台灣人民的真心，換來的只是蔡英文的絕情。台灣再亂，她只管臉書、IG和推特，其他的都不重要。因為蔡英文只要人民的選票，卻從不關心人民的死活。如此無情無義，台灣人民還挺得下去嗎？應該要給蔡英文當頭棒喝！（作者為作家）