近來，由於發生多起因行車糾紛導致持「球棒」毆人事件，內政部長徐國勇乃投出魔球，於22日表示，警政署將全力打擊犯罪，未來警方臨檢，若發現車內有「球棒」等危險物品，將進行「註記」！

「註記」球棒的法源依據是什麼？按徐國勇列舉之《警察職權行使法》第21條：「警察對軍器、凶器或其他危險物品，為預防危害之必要，得扣留之」，以及《社會秩序維護法》第63條第1項第1款：「無正當理由攜帶具有殺傷力之器械、化學製劑或其他危險物品者」，得移送簡易庭裁處「三日以下拘留或新台幣三萬元以下罰鍰」，事實均與「註記」之法律授權無涉，因此，相信應是出自徐國勇的「未來」法規「命令」？

審度自《行政程序法》於1999年2月施行以來，由於受該法規範之事務內容相當廣泛，除就各種行政行為務須施以「程序」之法定規範外，尚包括釐定行政法之基本原則。而各公務機關/機構，為踐行「依法行政」原則，雖在實務操作面上，可善用「法規命令」與「行政規則」，惟仍應謹守公正、公開，以及民主程序，以期在促進提高行政效能之同時，亦不影響人民對於政府之絕對信任。而類此「註記」球棒之「即興式」、「口說無憑式」的未來命令，甚或諸多侈口為「滾動式」之施政作為，若發生在英、美、德等法治國家，反多半是「快口為政者」會，隨即因之「滾蛋式」下台！

2019年9月22日，當蔡英文總統出席「全國同鄉後援會」成立大會時，蔡英文於會中除曾特別提及：「經過內政部長徐國勇的努力，其任內治安良好」，且還藉機暗酸時任高雄市長的韓國瑜「雖然有些地方，有時候會有些事情，但基本上，（全國）治安做得很好」。結果，就像台灣俗諺所說：「嘉獎反出包，袂褒ㄟ」，竟就不幸地發生台灣各地治安，此起彼落的陷入恐慌紛亂之中。

確實很不尋常，因為自去年新冠疫情以來，民眾居家的時間雖然明顯變長，但暴力犯罪型案件含：故意殺人（不含過失致死）、強盜（含強海盜罪及準強海盜罪）、搶奪、擄人勒贖、強制性交（含共同強制性交）、恐嚇取財（以著手槍擊、下毒、縱火、爆炸等四種手段之犯罪為限）、重傷害（含傷害致死）等各案類之發生頻率與手法之殘暴，實屬驚駭無上限！尤其，一般恐嚇取財較2019年增加8.89%，「全般刑案」之「嫌疑犯人數」增加5673人，「被害人數」增加4465人，但內政部在其2020年之「統計通報」上，卻輕描悠哉地寫道：「全般刑案發生數，連續6年下降，整體治安情勢穩定」。對之，您是信或不信？且又是台灣之幸或不幸？

1992年，時任美國總統參選人柯林頓核心策士的詹姆士．卡維爾（James Carville），曾提出"It's the economy, stupid"的競選金句，而後被轉譯為中文套版的「笨蛋，問題不在…」而流行至今。若依「笨蛋，問題不在…」的套句邏輯，查考當前台灣的嚴峻「治安」問題，則「治安」的好壞，究竟與「球棒」何干？徐國勇該不該慎思，與其要求員警費力地「註記」有暴力、詐欺、幫派組織等背景者，是否隨車攜帶有「球棒」，何不依法查處暴力、詐欺、幫派集團組織的巢穴，直搗其「軍火庫」，會來得更為立竿見影、贏得民心？（作者為台師大教授）

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