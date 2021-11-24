我與毛是志同道合，交篤言深。民國56年我們考進政大，他是歷史系，我是政治系。在成功嶺初識，大學4年他並不太看得起我，認為我是小聰明不讀書之人。而他那班是歷史系第一屆，班上除他外幾乎都是女生，他年長，把這些女同學全當禁臠，要保護她們的名譽貞操。與他最要好的是蔡亮亮。後知到我與一經濟系的同學嚴少梅，竟在校外宿舍看過他班上女同學洗澡，毛更是認為我實欠道德重整。

不幸，大歷史又把我們倆拉在一起，我們又同考進政大東亞研究所。大概沒人願與我合流，毛被拉差，我們就同房兩年。我是晚上磨牙，他打呼，兩個人就咬牙切齒送做堆。

他把我當怪胎，看我每天拿把氣槍在打東亞所車道上的蝸牛，還向他說我與東語系一女同學在東亞所下山道旁湯恩伯墳墓的「倩女幽魂」之抗蚊戰。後來我說我最崇敬湯的義父陳儀（湯原名克勤，為陳儀改名恩伯。他最好的朋友就是雷震），乃就是湯不勝我抱倩女坐其墓碑之擾，魂附我身，必要我為他乾爸爸申冤辯誣也。毛聞言哭笑不得，說這是我國近代史最鬼異之事，講完哈哈大笑。

其實跟我們兩個最好的老師，是東亞所的副主任郭華倫（郭乾輝），他是被捕自新的最資深共產黨人（抓到台共蕭道應，蕭子開平後與郭情同父子）。有一年我們倆去他家拜年，郭老師說：「胡耀邦，紅小鬼。我騎馬，他跑路。」還說：「我與葉劍英都從梅縣出來革命，參加長征，過雪山，軍次草地，弟兄們還看我們倆在雪地賽馬。」

毛鑄倫常說「你的論文差點不能通過，指導老師鄭學稼不喜歡你，要不是郭華倫保你，你哪能兩年畢業？」

民國74年我進新聞局，外派紐約新聞處，隔年文工會送東亞所畢業在校教書的同學，暑假到哥倫比亞大學進修3個月，毛鑄倫就住到我家來，他打地鋪，女兒那時候1歲多，就在毛身邊跑來跑去，看這個怪人，還嚇哭過，毛談起就憤憤。

有一天在飯桌上，我對太太說：「叫不要做那麼多菜，妳怎老不聽？浪費！」毛後來說：「我當時聽了筷子都收回來了。可恨。」

毛願助人，有天沒頭沒腦地說：「我有一點餘錢，可以借給你一點。」有個好友鮮正台，向他借了不少錢，但此人迷電玩深，有天在街上跌倒就沒起來。

毛母早逝，與我同是貴州人。毛常笑母，說黔驢人無三兩智，沒出幾個人才，所以我媽見你就覺得光耀鄉里，叫我多向你學習，我知你深，斤兩就那點，只有苦笑。老母實識人不清也。

我認識了柏楊（郭衣洞）後，才知道郭與毛鑄倫的父親毛祖讓交情深，郭還借住過毛家一陣。後郭因為移情別戀離開了「救國團」，到處罵三作牌講民主，有日毛父生日，郭就帶新婚的嬌妻來，有向同儕驕示自己活得不錯的意思，不幾年就被關。

我後來與李敖善，但李談起毛就忿忿，說：「他與胡秋原還共同告過我」。

本來我住民生社區，與毛家近，90年代常就帶一家人走去松山機場旁他家，隨去隨吃，兩家兒女也極熟，一起長大。

後我搬遠了，過去10年就是我倆3個月去一次好市多（COSTCO），他有卡，我們逛吃嘗食，談政治，然後請他吃一個熱狗跟可樂，我吃蛤蜊巧達湯。毛太魏麗貞說他就是喜歡吃甜食，身體不當心。兩年前他腿不好，就連推著車走逛也停了。

【未完待續，郭冠英專欄每周三刊出】