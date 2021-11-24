只憑觀察拜登與習近平的一次3小時會談，就想推測美、中關係未來的走勢，可能跟注視水晶球尋找答案的結果差不多。

元首外交，是最高層級的外交活動，當然值得關注，但主戲前、後一連串的較低階外交人員、軍方、與商務代表的言行與作為，都必需要一齊放進雷達屏幕之內來觀察。換言之，就是觀察的「時間軸」要拉長，才可能看清兩強的大戰略目標與變遷。外交活動的目的有兩層：「確認意圖」與「解決分歧」。

譬如：拜登2月10日致電習近平的寒暄、3月18日中共中央外事辦主任楊潔篪與中國外長王毅，在阿拉斯加面見美國國務卿布林肯與國家安全顧問蘇利文的「嚴厲斥責」、7月26日美國副國務卿雪蔓一波三折訪問天津得到中方的「三條底線」＋「兩份清單」、8月31日中國新任駐美大使秦剛的公開談話、9月10日拜登再度致電習近平的會談、一直到10月6日楊潔篪與蘇利文在瑞士的會面，都是雙方處於確認彼此意圖的階段，最終目的則是解決分歧。

有些較低階的分歧在確認意圖的過程中就可能先得到解決。譬如9月24日，華為財務長孟晚舟在加拿大獲釋，兩名在中國關押甚至判刑的加拿大公民立刻也重獲自由。有媒體稱之為「人質外交」。

按國際政治大師摩根索（Morgenthau）的理論，外交，做為重要國家權力要素之一，「確認意圖」與「解決分歧」的根本目標仍然是「運用和平的方法增進國家利益」，必需依據可運用的資源，決定己方國家應追求的目標，同時，評估對手國家的資源與目標，再決定不同的目標能否「相容」，以尋找適當的方法來解決分歧。而方法不外乎：說服、妥協與武力威脅。注意，是武力威脅，而非武力運用，真要開打，是國防部長的工作，不是外交部長。

哈佛大學教授奈伊創造「軟實力」與「巧實力」的概念，認為據此可以說服對手國。站在現實主義的角度看這兩種「力」的基礎還是綜合國力。譬如台海問題，中國大陸的目標是「祖國統一」，美國的目標是維持和平現狀，這兩個目標如果不能相容，美國能僅靠「說服」就改變中共的目標嗎？

當然，摩根索也主張：一個國家若訂定其實沒有力量達成的目標，不必然、但就有可能引發戰爭，因為國內總有狂熱份子推波助瀾。大陸環球時報與網上大量所謂「小粉紅」日復一日的叫囂，看過吧？不過中共官方尚能嚴密掌控網路，控制此類鷹派言論在虛擬空間的漲落，反過來利用為推動政策工具。重點是，中國現在仍無萬全把握主動以武力解決台灣問題，但目標已訂，所以必需積蓄各種資源，追求足以匹配目標的國家綜合實力。換言之，先崛起再說。

說服之外，還有妥協與武力威脅兩個方法。譬如，習近平針對「台灣問題」在拜習會中說出「如果台獨分裂勢力挑釁，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施」，就是一種武力威脅。領導人都說了，鷹派大受鼓舞。

只是，比較起來，外交更講究妥協，也就是非核心利益的交換，這就是有人擔心台灣會成為美中交易籌碼的「學理依據」，而實務上也早有此建議：希拉蕊在擔任國務卿任內的2011年底，就曾接獲顧問「向中國要求以放棄台灣交換美國欠債一筆勾銷」的建議，這名當時的顧問就是現在的蘇利文。不知他換了位置後，想法改變了嗎？

上述那種以台灣為主題的妥協有點嚇人，還好，還可以有很多別種妥協，只是在創意出現之前，雙方也不能閒著，都得釋放一些訊號，為下一階段的談判妥協「鋪陳」。

譬如：10月11日，一名中國情報官員在比利時被逮捕並「史無前例」地被引渡到美國，他將以從事經濟間諜活動為由被起訴。11月7日，美國海軍研究協會（USNI）發布新聞，指出中國軍方在新疆沙漠建造美國海軍軍艦形狀的活動標靶，兩天後，又發現第二個美艦標靶。

有時，釋放的訊號會是為了和緩情勢，而非升高對立。譬如前面提到的蘇利文，11月7日在拜習會前一週－接受CNN專訪，承認「美國之前尋求根本改變中國體制，是一個錯誤」，拜登政府不會這麼做了。美、中或任何兩個大國互動，都常出現雙方關係像跳交際舞般「前進一步、後退一步」的現象，因為牽涉的因素實在太多了，必需長期又深廣的觀察。

結論是：追求和平仍是人們普遍的美好願望，擔心戰爭會發生是必要的準備，但叫囂動武，就是其心可誅了。外交，加油！

（作者為資深媒體人)

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