——「實在吃不慣的朋友會認為是黑暗料理，但好在我是個廣東人中的廣東人。」

環行星球是一個成員分佈於世界各地的神秘組織，每週都會邀請位於不同國家和地區的小夥伴跟我們分享他在當地的經歷和知識。本期節目我們邀請到了在埃及唸書的阿凡，今天他要跟我們講一講埃及的美食。

在埃及，吃穿住行裡，「吃」這一方面，是最難以適應的，我想每個身在國外的遊子都有這種感覺。

嘴裡嚼著快餐時，我時常會懷念家裡的那一碗白粥，和那一份份雖不算精緻，但滋味十足的小菜，特別是那些醃製的蝦、蟹和各種殼類。

埃及的生鮮時蔬種類並不豐富，市場上常見的葉菜只有菠菜、捲心菜和生菜。中國家常菜裡至少有三分之一的肉菜我是做不了的，因為肉類中缺少了一樣非常重要的食材。（45度仰望天空，好想吃排骨和紅燒肉啊）

市場上的牛肉店會把一頭牛切成幾塊掛在門口，除了內臟外，不論哪個部位，純肉都是同一個價格，也就沒有區分花趾、匙柄、吊龍（伴）、肥胼、嫩肉、胸口朥，因為當地人少吃內臟，更沒有牛百葉、牛腸、牛肚這些了。

雖然亞歷山大靠海，新鮮的海鮮卻很不好買，必須一大早去城堡邊等船上岸。市場上的海鮮和鮮這個字壓根不著邊，看到海鮮店裡那一條條凍得梆硬的魚，一點食慾都沒有。

初到埃及的時候，我買了半公斤小魚熬魚湯，下鍋半小時後，我宿舍瀰漫著一股煮臭襪子的迷之芳香。

這裡雖然食材很少，食物有時也會被一些實在吃不慣的朋友認為是黑暗料理，但好在我是個廣東人中的廣東人，勇於嘗試各種聞所未聞的食物。

我住在亞歷山大的一個人口密度非常高的老區，這裡小餐館特別多，從傍晚開始，街邊還有一些沒有座位的「小排檔」。

我常常能在餐車裡發現新的美食，哪怕肚子是飽的，也想買一份沒吃過的回去當夜宵。走街串巷中，我很快在埃及發現了眾多廉價但非常美味的食物。

埃及的西式快餐像漢堡、披薩、炸雞之類的品種都非常豐富，性價比也很高，不過不是阿拉伯特色，在這裡就不講了。下面我為大家介紹我比較喜歡的一些埃及食物。

快餐與小菜

فلافل 豆饼。（作者提供）

فلافل 豆餅

中文俗稱炸豆餅，它是阿拉伯早餐的頂樑柱，先將豆碾成泥後和香料一起攪拌，下油鍋前還會加入一種香炸粉，吃起來口感特別爽脆。我早上去買早餐，常常會看見當地人排著長隊，就為了等那現炸現賣的炸豆餅。

我喜歡把它放在大餅上，加上水煮雞蛋、土豆泥或薯片捲著吃，如果是在早餐店買的炸豆餅三明治，店員還會在裡面加上蔬菜沙拉、乳酪醬或者蒜味醬，吃起來爽過XX檸檬茶，讓人欲罷不能。

كبد 炒肝。（作者提供）

كبد 炒肝

中文俗稱炒肝，一盤新鮮的牛肝倒入炒鍋，加上醬汁、油和辣椒，刷刷幾下翻炒，瀝干醬汁後夾入面棍或者小餅裡，撒上鹽、胡椒粉和辣椒粉，再擠上檸檬汁，這時候你必須讓店員在鍋裡撈出幾根辣椒，那可比生辣椒爽多了。

在我家旁邊有個老爺子，一個工作台和一口銅鍋，在巷子裡擺起了攤，只賣炒肝，擺攤時間全看心情，他做的就是跟別家味道不一樣，只要一開攤，刷的一下顧客圍一圈，他也不急，慢悠悠地炒，想吃？一邊等著去。

有時候晚上才回家，我就會去看看老爺子擺不擺攤，感覺有他家的炒肝吃，生活才是圓滿的。因為旁邊的居民樓拆遷，今年老爺子還沒擺過攤，他不在的第14天，想他。

شاورما 沙威瑪。（作者提供）

شاورما 沙威瑪

中文俗稱沙威瑪，就是把肉放在烤肉叉上烤，比較常見的是牛肉和雞肉，聽說也有羊肉和火雞肉，不過我沒見過。因為火口只對著烤肉叉的一面，旁邊會有個店員一直盯著，不時的旋轉烤肉叉，把烤熟的肉削下來。

普通的沙威瑪是把肉夾在熱狗皮裡的，我比較喜歡吃是另一種，阿語直譯是「敘利亞的沙威瑪」，把同樣的肉類、配菜和醬汁用白色的薄面皮捲成棍狀，放上加熱的鐵板煎至雙面金黃，口感比普通的更韌，但是也更香了。

但是！沙威瑪裡常常會加乳酪醬，不喜歡這個味道的朋友記得換成其他醬哦。

朋友跟我說，敘利亞人的餐店裡做的沙威瑪比較好吃，他還專門帶我去了學校旁邊的敘利亞小店，其實我說不出那種更好吃，就像臨夏和蘭州的牛肉麵，不是行家吃不出區別呀。

在廣州淘金和小北就有不少餐廳賣沙威瑪，有興趣的可以去建設六馬路試試，那邊有一家店的沙威瑪還挺好吃的。

燒烤

接下來給你們講講鼎鼎有名的阿拉伯燒烤，與國內燒烤不同，這邊的烤物基本是新鮮的肉類，不會有那種奇奇怪怪的烤肉串。

كباب 烤爸爸。（作者提供）

كباب 烤爸爸

俗稱烤爸爸，各個阿拉伯地區的做法有些不同，埃及的做法是簡單地把肉塊串在鐵籤上，伊拉克是把肉絞碎成泥，用手握在寬烤串上，第二種做法做出來的樣子，和كفتة（科夫塔）很像，但是味道差別很大。

كفتة 科夫塔

كفتة 科夫塔。（作者提供）

中文俗稱科夫塔，把肉泥、洋蔥和一些香料攪拌後，包在特製的粗烤串上烤，烤熟了輕輕一擼，肉串就下到盤子裡來了。

我有個朋友特別喜歡吃科夫塔，去燒烤店他基本就只吃這個。有次我問他為什麼只吃科夫塔，他說：「人老了就只能吃這種不塞牙的。」 小他將近十歲的我沉默地放下了手裡的牙籤...

سدق或者سجق 肉腸

中文俗稱肉腸，傍晚的時候經過肉店，常常可以看到幾個店員拿著機器在製作這種肉腸，它的做法非常豐富，可以將它和洋蔥、番茄、辣椒一起燉煮，也可以直接煎炸或者烤制，之後再配上蔬菜沙拉夾進面棍裡。

中間的是肉腸，邊上兩盆就是生的كبد（烤肝）

شيش توك 雞肉串

中文俗稱烤雞肉串，將醃製過的雞肉串在竹籤上，中間間隔著甜椒和番茄，是我最喜歡的烤物了，因為不需要加其他調料就非常有味道，可以直接捲著餅吃。

دجاج مشوي/فراخ 烤雞

دجاج مشوي/فراخ 烤雞。（作者提供）

烤雞！有沙威瑪的店一般都會賣烤雞，有很多同學來埃及之後吃不慣這裡的東西，但是烤雞他們絕對會吃。

有一家叫زهرة دمشق（大馬士革的花）的連鎖店，他的烤雞在我的朋友圈瘋狂刷屏，在我看來他家的烤雞很一般，經常買到肉柴的雞，做法也很單一，特別是他家的雞胸肉，簡直像嚼樹皮。

真正好吃的烤雞都隱藏在巷子裡，就像沙迪市場旁的那一家，雞比其他店裡的小很多，看起來很不划算，但是它的肉質很嫩。

最重要的是，把雞從烤架上取下來後，廚師會把雞切開，加上洋蔥、番茄和香料在鐵板上二次加工，這樣做出來的雞非常入味。有些店會在烤雞裡塞米飯，那些米飯在雞的肚子裡混著雞汁悶熟，味道簡直一絕！

حمام مشوي 烤鴿子

حمام مشوي 烤鴿子。（作者提供）

中文俗稱烤鴿子，味道和國內的烤乳鴿差別不大，在這裡主要吐槽鴿子的發音，鴿子是حمام，廁所簡稱是حمامة，兩者的發音非常非常非常的接近，而我的阿拉伯語帶著滿滿的潮汕口音，經常被人吐槽就算了，每次我點烤乳鴿，總覺得店員的眼皮在顫動。

埃及獨有的特色

كشري 雜燴飯（麵）

كشري 雜燴飯（麵）。（作者提供）

中文俗稱雜燴飯（麵），是埃及少有的幾種特色平民美食之一。店員會先在碗裡鋪上米飯、通心粉和麵條，淋上一大勺熱乎的番茄醬汁，在最上層撒上鷹嘴豆、炸過的洋蔥和一些我至今沒搞懂的配料。

打包帶走的話，他還會給你一包辣醬和蒜汁，那蒜汁我每次都必加。因為雜燴管飽又便宜（10埃鎊就好大一碗），上火的時候吃不了其他東西，就吃雜燴飯。

不得不提的伊拉克美食

قوزي 手抓飯

قوزي 手抓飯。（作者提供）

俗稱手抓飯，說完上面廉價的雜燴，來說說這種有錢人吃的手抓飯，他並不是埃及特色，而是伊拉克的民族菜餚，在我心裡它和千層麵一樣好吃，在這裡忍不住想講講。

抓飯上面的肉非常特殊，它是慢燉的羊肉，一般為了追求極嫩的肉質，店家會選擇羔羊肉，飯的四周會撒上堅果、葡萄乾和一點蔬菜。最重要的是，這肉不塞牙！

甜食

أم علي 阿里媽媽

أم علي 阿里媽媽。（作者提供）

中文俗稱阿里媽媽，有些甜品店會在底層的牛奶中加入麵包，有些就直接加葡萄乾和堅果，放入烤箱烤到金黃就可以吃啦。

出品的時候外表特別像芝士焗飯（麵），用勺子戳破表皮後，裡面還是非常多汁，一口一口都是卡路里，太滿足了。但是阿里媽媽非常非常的甜，每次吃完感覺自己可以胖十斤。

أرز باللبن 米奶

أرز باللبن 米奶。（作者提供）

中文俗稱米奶，冰冰涼涼的，適合夏天吃。做法非常簡單，把米、奶和糖燉煮後冷藏，米粒經過熬製後非常Q彈，口感和西米露很接近。如果喜歡口感豐富一些的，可以在上面撒上堅果。

果汁

埃及的果汁店就像國內的奶茶店一樣隨處可見，果汁店的店面一般都只有一格，招牌下面會掛著當季的水果，顧客一看就知道現在喝哪一種是最棒的。

埃及的果汁店。（作者提供）

第一年在埃及的時候，我很少會去喝果汁，感覺很不衛生，那時候沒有外帶的塑料杯，打包只有塑料袋。

有一次買了漢堡邊走邊吃，路過一家果汁店時點了一杯梨汁，就看店員拿出一個大瓶，嘩啦嘩啦一杯杯倒過去，啤酒杯那麼大的一杯只要5埃鎊，梨汁冰得掉牙，一口一口抿著喝，漢堡吃完梨汁還剩一半，那店員一直盯著我看，「你還喝不喝了，你不把杯子還給我，我怎麼做生意啊！

埃及好吃的還有好多好多，比如路邊餐車裡常見的豆泥（فول）、肉店裡做的各種肉餅、亞歷山大出名的海鮮燒烤、隨處可見的葡萄葉或西葫蘆包飯、甜品店裡論公斤賣的各式蛋糕、甜食等等。

因為埃及的地理位置，在這裡也能吃到非常多歐式或西亞的餐點，雖然埃及人被稱為不會做飯的阿拉伯人，但這裡也是一個吃貨的天堂哦。

（本文來源：「環行星球」公眾號）