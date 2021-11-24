在對岸的歷史教科書中，對國軍抗日戰爭正面戰場的描述，最為人所詬病的是，其抗戰初期為阻攔日軍的進攻，因而炸毀黃河大堤並造成巨大人員傷亡的事件。史稱「花園口決堤」事件，就因為執行此焦土政策，蔣中正被千夫所指為炸開黃河花園口的罪魁禍首，更稱是中國抗戰史上三大歷史人為慘案之一。

對於這段國軍黑歷史的罵名，中共是如此定調描述的：1938年6月6日，日軍佔領河南開封，直逼鄭州。國民黨軍不惜炸毀鄭州花園口黃河堤，但未能阻止日軍南下，卻淹沒了豫、皖、蘇44縣，淹死89萬人，造成大片的黃氾區，百姓流離失所，死者無數。

從上述描述中，我們可以看出，中共在「花園口決堤」歷史事件中，想要搶下的話語詮釋權是：

1、國軍阻止日軍南下的人為決堤是失敗的；

2、國軍不顧老百姓的死活是殘忍的、不負責任的。

在黃氾區持續作戰的國軍部隊。（圖／網路）

對於中共歷史定評，「花園口決堤」果真如中共的主旋律嗎？難道國軍在黃河決堤前沒有向老百姓預警？難道從軍事上而言，決堤真的沒有什麼效果？

在這，該幫抗戰時期的國軍辯駁一下，總不能只有一種聲音來思考黃河決堤的歷史事件。

一、弱勢一方不得已的作法

徐州會戰接近尾聲，眼看日軍即將打通平漢鐵路線，拿下鄭州，鄭州淪陷，武漢就失守了，中國大壁江山就要被日軍佔領，就國民政府蔣中正委員長而言，歷經淞滬會戰、南京保衛戰、徐州會戰、蘭封會戰之後，國軍的黃埔精銳部隊已經犧牲殆盡，根本拿不出半點家當可以和日軍重裝部隊來拚搏，為了保衛中原、守住武漢，不得不執行陳果夫與白崇禧提出的黃河決堤，「用水作軍」阻擋日軍的攻勢。

學者郭岱君在《重探抗戰史（一）：從抗日大戰略的形成到武漢會戰（1931-1938）》說：決黃河之水阻日軍，是中國傳統兵家的戰法之一，弱勢一方以自殘手法對付敵方，實在是不得已。

二、黃河決堤確實發揮了禦敵效果

花園口利用炸藥決口，戰術上確實造成日軍的重創，讓日軍土肥原賢二14師團和中島今朝吾16師團陷入一片汪洋之中，錙重陷入洪水和爛泥中，火炮、工具、車輛、通訊器材毀壞，全部丟棄，日軍預期的進攻路線被打破，日軍反而動員派遣軍、關東軍甚至日本全國來營救這兩個師團，耗盡一個月的時間，才把他們救出來。

美國的中國歷史學者易勞逸認為，花園口決堤讓武漢戰役被向後推遲了大約3個月，因此為國民政府贏得了更長的戰爭準備時間。

學者郭岱君也說：黃河決堤後，氾濫黃河足足阻擋日軍6年之久，導致日軍改變作戰軸線，決堤後，日軍不得不沿長江仰攻武漢，不但耗盡更多人力和物力，終落入蔣中正的大戰略布局中。

又如郝柏村前院長在《血淚與榮耀：郝柏村還原全面抗戰真相（1937-1945）》所提到：如果沒有花園口決堤，國軍無法遂行持久戰，甚至連向後轉進的機會都沒有，日軍鯨吞中國的野心，恐怕就要畢其功於此役，也因為花園口決堤，迫使日軍放棄平漢鐵路南下行動，轉而安徽大別山區進入湖北東部，向西進攻武漢，讓國軍在武漢會戰多支持幾個月，並且主力可自由轉進的機會，爭取到重慶大後方部署的寶貴時間，更讓鄭州、洛陽多守6年。

三、國民政府試圖彌補重大損失

在黃河決堤執行前，國民政府的確有先通知掘口附近沿線鄉鎮做了動員令，由河南省政府統一轉移到大後方安置，事前通知民眾撤離並發放遷移費，花園口隸屬於鄭縣，當時全百慈縣長即向居民發放遷移費，動員老百姓限兩天內一律遷出去，中牟縣（管轄趙口決堤處）縣長、鄉長、保長曾挨家挨戶催促居民遷移。

抗戰時期國軍少將王果夫在《花園口決口紀實》有提到：國民政府在決堤前的6月2日，鄭州專員就督促直接受害區中牟縣和鄭縣的縣長發放每人5元的「逃荒費」，老百姓於是沿著賈魯河兩岸向西遷徙，一共走了3天才走完。此外，當花園口決堤後，國民政府又發放5萬元用於直接受害區的「急賑」；一周以後，政府又發放200萬元用於黃氾區持續性賑災。

2005年大陸所出刊《三聯生活週刊》提到：「6月9日，花園口決堤放水，口門以下4個村莊──邵橋、史家堤、汪家堤和南崔莊、全部沖毀、蕩然無存，一直到黃災結束，這4個村莊再沒有恢復。所幸的是，決堤放水時，這4個村的居民因事先知道決堤及時遷避而無一人傷亡」。

《戰史會刊》描寫時任20集團軍總司令部參謀處處長，為花園口決堤的實地主持者和現場親歷人的魏汝林回憶道：「黃河決口成功……災區人民扶老攜幼，均平安逃至平漢路豫西地帶，政府分發大量救濟金，非但無任何人員傷亡，即豬狗牛雞，都隨人走避，並無損失」

四、決口水流量低和緩慢

事實上，蔣中正與國府軍政領導非常關注黃河決堤的時間點，推估當時6月上旬是枯水期，河水非常淺，黃河要到7月底、8月初才進入主汛期，所以當時河水如果流出應該過不了幾天就退掉了。也因為如此，國軍先前曾試圖在趙口進行決堤，由於黃河水量實在太小，自然出槽困難，對堤壩形成不了應有的壓力，宣告失敗。

《華北治安戰》提到，日軍戰史將「花園口決堤」稱作「京水鎮決口」，一直以為是6月12日發生的。但《中國事變陸軍作戰史》記載，其實決堤是在1938年6月9日，但3天以後，也就是12日，中牟縣的日軍14師團才發現黃河決口了，可見黃水的流量的確不大，流速是低緩的。

89萬人淹死的數字從何而來？！

中共的歷史教科書所稱有「89萬人罹難」，其實這數字並不是黃河決堤滾滾洪水瞬間活活淹死人數，實際是黃河氾濫區1938年到1947年這十年間水災、旱災、蝗災和風災直接、間接死亡和失蹤的人數總和，以及中日拉鋸戰中受害而死的中國平民。

1938年6月的花園口決堤當下，國民政府做了事前疏散、事後救援工作，遭到直接淹死百姓數字相當的低，不過因為積水、淤泥導致衛生環境影響，人民因而染病、蚊蟲細菌滋生，百姓飢餓流離失所，國民政府毫無疑問要負起連帶責任，但絕對不是決堤當下89萬人直接罹難。

黃河決堤有效阻止日軍快速推進

「花園口決堤」這歷史事件，在當時的形勢而言，是中華民國面臨艱難的選擇：一是中原淪陷，整個大後方準備不及也必將淪陷，中華民國當時一定亡國；二是炸開花園口保住中原。在這兩個糟糕的選擇之間做出抉擇，只能「兩權相害取其輕」。

所以，歷史如果重新來過，面對日軍強大攻勢，在國家民族存亡之秋，就算當時掌握大權者不是蔣中正先生，我相信就算是共產黨、汪精衛政權恐怕也會這麼做！

對於歷史的不得不然，誠如郝柏村前院長所言：花園口決堤是八年全面抗戰中一個重要關鍵戰略，我們要向大水苦難犧牲的同胞致敬，他們如同抗日陣亡的軍人一樣，犧牲是值得的，光榮的。

（作者為臉書「我的抗戰」版主）