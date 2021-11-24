台灣遠東集團前日傳出在大陸投資的兩家企業因違反環保相關法規，遭開罰人民幣8862萬元（約新台幣3.86億元）。國台辦回應「歡迎台企投資，但不允許支持台獨的人幹『吃飯砸鍋』的事」，證實此事件的確牽涉政治因素。

國台辦本月5日才點名蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮為台獨頑固分子，將懲罰擴及其親友、金主，警示言猶在耳。台灣即將進入2022選舉年，想選舉的參選人沾到這3人，中共只要根據公開申報的《政治獻金法》順藤摸瓜，一個也跑不掉。只是沒想到，在台灣藍綠通吃的遠東集團竟成為第一個祭品，這是巧合嗎？還是早被中共鎖定？

中共動手懲罰台商有跡可循，有可能只針對特定對象，因此沒忘記補上一句「歡迎台企投資」，不過既然是釋放政治信號，可見得台企過去在大陸享有睜一隻眼、閉一隻眼的法外殊遇；當然也意味著，若非扯上「台獨」這一味，遠東集團雖明顯違規多時，未必會被優先處理；反之，接下來也有可能加大力度、擴大打擊台企，不得不防。

前總統陳水扁主政時期兩岸激烈對抗，2005年3月14日中共人大通過《反分裂國家法》，引發台灣朝野不滿而發起326大遊行抗議，沒想到活動當天標榜幸福企業、親綠的奇美集團創辦人許文龍，在媒體刊發親筆簽名的「退休感言」，聲明自己認同兩岸同屬一中、「不搞台獨」及支持《反分裂國家法》，引發台灣政壇震撼。事後傳出因奇美多位高階台幹在大陸違反稅務規定遭到查扣，逼得許文龍不得不表態。與許文龍有姻親關係的前交通部長林佳龍，應該不會忘記這段屈辱。

大陸促進產業轉型聲聲催，勞安、稅務、環保、消防有得是招，大陸最新出台第三份《歷史決議》中習近平所指「牢牢把握兩岸關係主導權和主動權」，台企在大陸生存不容易，向左走、向右走？有機遇、有風險；一旦沾「獨」，沒有最慘，只有更慘。

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