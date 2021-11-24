全球晶片荒進入第二年，不僅波及汽車、家電等產品製造商，也延緩全球經濟復甦腳步，並加劇全球供應鏈危機；今年9月23日美國商務部長雷蒙多要求國際間半導體業者「自願性」在45天內，回復26項問卷，分為二大部分各13題，一是IC設計、前後端晶片製造、封測業者、半導體通路商，另一是半導體產品或晶片的中間及終端用戶，涉及企業營運與客戶隱私的商業機密，想要綜攬半導體產業的一切：預測、庫存、產能和利用率，找出供應鏈危機的癥結所在。

美國商務部11月8日指出，英特爾、英飛凌、通用汽車、SK海力士、台積電等公司都已在期限內提交資料；10月9日韓國政府與韓國半導體產業協會（KSIA）成立「半導體團結合作委員會」，將由政府整合意見並出面與美國政府溝通；反觀我政府：這是「自願性」的、企業自己會考量，政府似乎未積極作企業後盾。半導體業者如台積電是商業公司，最重要就是信譽，如果台積電輕易將客戶資訊公開披露給美國政府，那以後還有誰敢找台積電合作，目前客戶或許沒得選擇，但這將影響台積電在行業內的信譽。

全球半導體供應鏈危機，根本問題在於其產業結構過度集中，且進入障礙很大，需多年千億級別的投資才能量產，更需要有刻苦耐勞的高科技人才。近二年，半導體已是中國大陸、美國、日本、歐盟、韓國等先進國家產業政策重點：美國今年6月通過「2021創新暨競爭法案」預計五年內投資520億美元支援半導體產業；日本今年6月公布「半導體／數位產業戰略」邀海外晶圓廠在日本設立合資工廠，計劃投資約18.4億美元；韓國今年5月規劃「K半導體策略」，政府十年內提供投資資金、政策，支援三星電子等153家企業，建立半導體設計、原材料、零組件、設備和生產等高效產業聚落；歐盟今年2月投資1,450億歐元研究半導體技術，建2奈米晶圓廠，提高歐洲在晶片設計與製程的地位；大陸2020年12月公告「促進積體電路產業和軟體產業高品質發展企業所得稅政策」，免徵半導體企業十年所得稅及相關設備進口稅，今年10月提出「十四五規劃」，預計投注10兆人民幣（約43兆新台幣）在半導體產業發展。

2020年全球半導體業共有410座晶圓廠，以晶圓廠「所在國」計算，日本有92座、台灣有70座、美洲（美國和加拿大）有67座、大陸有64座、歐洲有44座、韓國有38座、其他國家有35座。以廠商「掌控力」國別計算，美國掌控92座（美國境內產能占43.2％，約有42.3％設於亞洲〔台+新+日+中〕），台灣掌控85座，日本掌控73座，大陸掌控50座，歐洲掌控46座，韓國掌控43座，其他國家掌控21座。2021/2022各國將增建晶圓廠約29座（12吋廠為主）：美國6座、歐洲3座、大陸8座、南韓2座、日本2座、台灣8座，這29座至少要到2024年後才可能量產。

幾乎所有製造商為分散風險，都投入資金使半導體生產足跡多元化，但這至少需要二年時間，無法一夕間達成。以目前經濟情勢來看，美、中、台經濟緊密，爆發衝突對各方都有害無益，這也是許多分析師認為大陸很難在短期內對台發動武力統一。

但如果美國的半導體管制政策陷入失序，以長臂管轄限制全球半導體工廠皆不能為中國生產晶片，則大陸可掌控的晶圓廠將降至50座以下（14座為非中國投資工廠將可能停工）。中國也無法再使用台灣晶圓廠（含占全球92％在台10nm以下先進製程廠）及韓國的先進製程，則中美之間的爭議將愈趨嚴重，而其中台灣70座晶圓廠更將成為眾所矚目的爭議焦點。

綜上所述，21世紀第二個十年，經歷中美爭霸、疫情之亂、晶片荒的影響，導致全球供應鏈危機、經濟復甦減緩及各國半導體自主化趨勢。如今發展半導體產業已是各國政策的重中之重，要加強研發、設廠，建立設計、原材料、零組件、設備和生產等自主能力；任何影響半導體產業發展的問題，各國都會優先及時克服解決。台灣40多年來因為長期耕耘半導體產業，反而在供應鏈危機中異軍突起，成為台灣這兩年出口和經濟成長的主力。不過半導體產業完善基礎設施環境已成過去，未來台灣可能長期陷入缺電、缺水、缺用地、缺人才、缺政策的窘境；尤其兩三年過去，先進國家可能超車台灣，則台灣半導體居全球供應鏈的關鍵地位，能否還能維持下去，不禁令人憂心。這兩年正處於重要時刻，更需要政府執行正確的產業政策，以支持台灣經濟的永續成長。