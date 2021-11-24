針對新黨青年軍成員王炳忠等4人，涉嫌被中國大陸人士周泓旭吸收，並在台灣發展組織、觸犯國家安全法一案，「一審以罪證不足」，判決5人均無罪。對此，高等法院日昨首度開庭，王炳忠等4人均辯稱自己未犯罪，高檢署則指「一審判決不當」，並「出招聲請傳訊」國台辦等兩官員，欲證明其間係有金援且指示在台發展組織，唯王員律師均質疑這是「不可能的任務」，檢方證據不足才出此怪招找台階下。

坦白說，高檢署最終「想出此招」，「藝術成分」還真是高明啊。一方面，高檢署滿足了現任綠營執政當局「抗中保台」意識形態需求，和「面子掛不住」的所謂「一審判決不當」，二方面，也做了一件現實政治下，確實「不可能任務」的聲請傳訊國台辦兩位官員。

看來高檢署不止會「觀風向」而且還深知「為官」的巧門與道理，竟來了這麼一招近似「九二共識、一中各表」的解圍招數。

就在日前「王立強共諜案」灰頭土臉且草草結案的難堪狀況下，高檢署豈會不知王案怎麼判都會得罪當道，而其間最重要的關鍵，也的確因「就所有可見的證據力」而言，高檢署確實很難無限上綱羅織入罪，如同新中華兒女學會等組織早先於周員入台時即已運營。

換言之，高檢署被王炳忠律師質疑的「拖延訴訟」，其實才是真的「用心良苦」，只不過，這還真燒了這批司法人員的不少腦袋。

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