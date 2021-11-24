陳吉仲日前接受訪問時表示，「給豬吃萊克多巴胺，好比人平常吃三餐外，還會吃一些保健食品」。萊劑固然不是人類保健品，難道是豬的保健品？他是不是想表達，人吃了萊豬可以保健？

天才哪！這是我們國家最高農業領導人講的話，說這話到底有沒有經過大腦？或者，他就是這種程度，你不能要求幼稚園大班的人講出博士生的話。還是說，博士生一當了民進黨的官就變成幼稚園生？

當初陳吉仲以專業口吻大力排斥萊劑進口，如今大老闆要進口萊豬，他立刻來個180度大轉彎，力薦萊劑的好處。好呀！既然萊劑那麼好，為什麼不准台灣豬餵食萊劑呢？這不是甩自己大耳光？

現在才知道民進黨官員都是什麼樣的程度，超商店員被刺，鄭文燦說應考慮夜間雙人值班，是啊！人事費用你當上總統你出；徐國勇說要將球棒註記，那球員都不敢拿球棒了；陳時中說「沒一定要勸導啊！」那你說那些廢話幹嘛？以後都可以不戴口罩了；有人打兩劑高端入境他國遭遣返，陳時中說：｢你自己要注意啊！」嗟！那你叫我們打高端幹什麼...？

官位愈高說出的幹話也愈高，我國的文官制度怎會淪喪至此？官員到底有沒有經過考試？還是一搞政治就腦殘了？還是要問小英？喔！問她也沒用，她只關心她的貓狗吃不吃三色豆。

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