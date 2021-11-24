民進黨網路部節目，於23日播出農委會主委陳吉仲專訪。陳吉仲於專訪中表示：萊克多巴胺是一種「很簡單」的產品。為了讓豬長大，除了餵豬吃玉米、黃豆等飼料外，也需要再添加一些還好的「添加物」。「就好比是人，我們平日吃三餐，可是你也會額外再吃一些保健食品」。因此，就某種程度而言，三餐之外的「保健食品」，就等同於「是豬飼料的添加物」！

揆諸陳吉仲從台大到美國德州農工大學，一路研讀的三個學位都是「農業經濟」。即使依他自述從小學開始，就得幫忙接生母豬、洗豬舍，但陳吉仲至今也並沒有任何證照，可以讓他公開宣稱、譬喻：萊克多巴胺是一種「很簡單」的產品、還好的「添加物」、「就好比…保健食品」。

查歐盟食品安全局迄今認定，由於萊克多巴胺「在科學上無法確保安全無虞」，因此禁用！另除了歐盟，全世界的個別國家，包括台灣在內，則共有超過160國，將萊克多巴胺列為「法定禁藥」。

既然如此，則陳吉仲又為何會將國際「法定禁藥」譬喻為「保健食品」？！英國歷史學家阿克頓勳爵（Lord Acton）早在百年前即已寫下兩句警示：「權力使人腐化，絕對的權力使人絕對地腐化」。可嘆「權力」，竟就如此地讓一個曾對農業抱有「一生懸命」使命感的陳吉仲教授，淪為在大庭廣眾面前，將自己捶打成執政黨「地下電台」的賣藥郎！

陳吉仲難道會不知：台灣有超過12%的民眾不幸罹患慢性腎衰竭，更有高達9萬4千人需要定期洗腎，且每年洗腎的患者，都在以8~9千人的驚人速度成長，洗腎盛行率連年高居全球第一。而去年，台灣光是為了治療腎臟疾病的費用即高達562億元，名列健保支出項目第一。而今，整體費用更是飛速增加至650億元，對全民健保財務造成龐大負擔。

在此同時，衛福部國民健康署亦曾兩度指出台灣洗腎率居高不下的六大主因。其中，國人不當用藥習慣，對腎臟造成負擔；或是因為慢性病人未依正規管道妥善醫治，自行服用宣稱可治療其病症的藥品、藥草或製劑，導致病情控制不佳，加速經糖尿病、高血壓引發的腎病變。再者，電台、電視、網路購物管道發達、資訊紊亂，也是許多中老年患者亂購成藥，造成腎病變的主因。

今日，陳吉仲因「權力」下海扮演「地下電台」賣藥郎，公開宣稱、譬喻：萊克多巴胺是一種「很簡單」的產品、「還好」的「添加物」、「就好比……保健食品」。明日，若殘留的萊克多巴胺導致台灣無辜民眾產生噁心、頭暈、手顫抖、心悸、血壓上升…等症狀，尤其若對高血壓、心臟病患者，不幸加重其病情導致意外風險，則「無照賣藥郎」陳吉仲該當何罪！

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