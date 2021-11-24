近期的台灣社會接連出現重大治安事件。光是今年下半年，就有台中超跑三煞毆人、酒店妹全家謀殺包養男，以及超商店員依照防疫規範規勸顧客配戴口罩，竟被挖眼、砸酒瓶、踹斷肋骨甚至殘忍刺殺，還有光天化日之下的住宅區行刑式槍擊事件。若再加上後來在全國各地都開花的一系列「球棒隊」攻擊事件，台灣治安確實亮起了紅燈，但執政者與執政黨的反應卻是慢半拍。

因此在桃園市21日爆出超商店員規勸顧客配戴口罩卻遇刺身亡的意外發生當天，當總統蔡英文在臉書上照常貼出稍早與行政院長蘇貞昌一起出席屏東內埔「六堆300紀念大會」的歡樂照片與內文時，才會被氣憤的民眾灌爆臉書留言，表達心中的恐懼與不滿。

民眾之所以生氣的原因，主要就是因為都已經發生這麼嚴重的治安問題了，總統怎麼好像還是無感？對比美國總統拜登的愛犬過世、蔡總統自己也是受害者的Deepfake換臉侵權風波，以及反駁公投案不同意見的臉書發文速度，蔡總統臉書遲至22日晚間才終於針對龜山店員遇害一案發文，並表示要指示相關部會研擬改善措施的反應速度，實在是非常地慢。

從許多網友的留言也不難看出，民眾不只對近期接連爆出的治安事件感到相當恐慌，也質疑當前執政者到底有沒有將與民眾日常生活息息相關的治安亂象，視為政府現階段需要嚴加防範並積極改善的一大問題。畢竟蔡總統在2016年及2020年的就職演說中，都曾提及政府的一大施政目標，就是要積極建立起正常運作的社會安全網，並預防再有重大的治安問題出現。

然而5年過去了，民眾非但沒有確實感受到改善，反而在政府防疫政策的高壓管制下，緊繃到快要疲乏的經濟景氣與社會氛圍，似乎又催生了更多的治安事件。民眾只知道，每每有駭人聽聞的社會案件發生之後，政府都會說要設立幾點目標、幾項措施、責成哪些單位做成那些改善等等。但從這些社會案件依舊層出不窮發生的事實來看，政府所謂的改善似乎只淪為口號。

想要解決這些問題的根本，還是在於執政者到底有沒有真的把人民福祉放在心上。如果執政者根本不知道，民眾只是想要好好地、平安地過上安穩的日子，反而整天只想著追求自己的政治利益或操弄意識形態的對立；然後在社會問題發生了以後，再想出許多治標不治本的口號和累死基層的指令，來安撫民眾的情緒，那這些社會問題和治安問題，當然永遠不會止息。

只望當前的執政者能夠看清，執政黨目前心心念念的抗中反中、讓世界看見台灣、贏得2022地方大選，以及年底的四大公投案之餘，民眾更加在意也更加有感的，絕對是社會治安穩定與否。

（作者為口譯工作者）

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