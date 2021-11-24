中天電視新聞台在蔡政府主導的國家通訊傳播委員會鴨霸勒令下，自去年12月12日零時起停播。還記得停播前的那天晚上，所有的中天新聞台工作人員，在董事長蔡衍明領導下，齊聚一堂為中天守夜，為台灣的新聞自由送終。

中天同仁有許多是主修新聞專業，他們迄今仍奉行師長們諄諄教誨的「秉春秋之筆，明善惡之辨」，及「寧鳴而死，不默而生」訓示。然而，這些原則竟然會毀在口口聲稱「自由民主是台灣價值」的蔡政府之手。

所幸轉往網路YouTube發展、繼續24小時播放新聞的中天新聞，在短短數週之內，即有超過百萬的訂閱戶，目前則已高達268萬戶，遠遠超過其他新聞台。此外，來自海內外慷慨解囊捐助中天的觀眾不計其數，這正應驗了「德不孤，必有鄰」。

蔡政府關閉中天，主要是它的極高收視率。果真，依據「台灣智會」發布的「台灣新聞自由」民調，57.5%受訪民眾認為，蔡英文關閉中天新聞台是傷害新聞自由，並有42.6%受訪者認為2024年應該「換其他政黨」執政。

近期親綠的幾家電視媒體，在新聞及談話性節目中，針對台中的立委補選，天天猛打顏寬恆及顏清標，將地方性的新聞當作全國性炒作，甚至全球性的新聞處理。對於攸關國計民生及國際重大新聞，卻是蜻蜓點水帶過。這除了是自貶身價，也剝奪了人民知的權利。

吾人敬佩蔡衍明先生能夠繼續維持中天在網路上播放，堅持台灣人就是中國人，維持兩岸和平的理念，如此才能阻止綠色媒體如豺狼般的囂張氣焰。正如孔子所說：「君子與小人的最大區別在於處於逆境之中，君子不墜其志、泰然自若，小人精神迷茫、胡作非為！」

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※