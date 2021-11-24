台灣獲邀出席白宮主辦的虛擬「民主峰會」，外媒關注會不會觸怒中共。拜習會後，美國將在民主價值及現實政治中取得平衡點，不會超越「一中政策」紅線，台灣出席者的身分可能有局限性；更重要的是，台灣民主倒退是現在進行式，蔡政府要向國際社會傳達何種訊息。

拜登總統倡議的民主峰會定12月9、10日舉行，將以視訊會議方式進行，台灣是否獲邀一直是各界的關注焦點，美國國務院在沒有公開宣布情況下，靜悄悄地在網上發布「受邀參與者名單」，使用中性的「參與者（Participant）」刻意避免「國家」文字。

台灣受邀出席民主峰會並不令人意外，國務卿布林肯3月在國會聽證會中就承諾將邀請台灣，美國新聞網站Politico月初透露的受邀名單也包括台灣，國務院官員更透過台灣媒體表示，台灣將在符合「一中政策」情況下參與峰會，美方相信台灣能對峰會目標做出有意義承諾。

美國所謂的一中政策就是「不支持台獨」、美台「非官方」關係，雖然目前台灣出席民主峰會人選仍不明朗，民進黨希望透過國家領袖或高層官員出席民主峰會，達成外交突破的希望可能難以達成。

受邀者一直是民主峰會的爭議所在，「卡內基國際和平基金會」的分析就指出，如以「民主之家」的標準，參與者中有77國是完全自由國家、31個部分自由國家、3個不自由國家，另外，巴西、印度、菲律賓及波蘭的民主滑落，依然受邀出席，他們在會中一定辯護自己反民主的行為，使會議喪失真正目標。

民進黨政府大開民主倒車，出席民主峰會顯得很諷刺！

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