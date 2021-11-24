據報導，一名外交替代役男要去帛琉服役，但途經關島轉機，卻因接種2劑高端疫苗而被遣返。衛福部長陳時中再度提醒，有需要出國的民眾應特別注意各國的防疫措施，避免出現接種疫苗後無法入境的事情發生。

上述既尷尬又丟臉的糗事，除了是美國政府對於國產高端疫苗初次認證不合格與不被接受實際案例之外，也再度凸顯了吳釗燮領導的外交部，辦事態度是如此的草率輕忽。

美國白宮防疫協調官早於10月中旬即正式宣布，11月開始，外籍旅客入境須出示「完全接種新冠疫苗」證明。美國食品藥物管理局（FDA）也宣布，這是指接種該局授權或通過的疫苗，或者世衛組織授權的疫苗；包括莫德納、BNT與嬌生，甚至還有中國國藥、科興和印度的Covishield等疫苗。

該名前往帛琉服役的外交替代役男，明顯的是在執行公務，加上帛琉又是我邦交國，所持的一定是「外交護照」。因為必須在美國屬地關島轉機，也要持有美國政府核發的A-1簽證。其護照核發與簽證過程都是十分嚴謹之事，外交部主管人員竟然如此粗心大意，讓該役男碰了釘子、立即被遣返。最冤枉的是他還得被送去防疫旅館進行14天居家檢疫。

想必此事要讓興高采烈、甫自立陶宛載譽歸國的吳釗燮部長又要大發雷霆。正當11月沒有帛琉往返台灣的航班，導致帛琉總統痛批「台帛泡泡旅遊」毒害帛琉旅遊市場之際，整天只知道大內宣的外交部再次名揚海外，我們的高端疫苗也又一次得到國際「認證」。

疫情指揮中心強調，民眾出國前應再次注意當地的入境規範。但身為政府部門的外交部竟然如此掉以輕心，辦事態度竟是這樣隨便，實在是讓人難以置信。希望將焦點放在國際的外交部，也要管好內部事務。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※