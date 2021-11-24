台北市長柯文哲、交通部長王國材明天將當面溝通有關基捷的齟齬。前交通部長賀陳旦投書媒體，指明天的溝通一定沒有明確答案。因為，大家都沒有分析工具，沒有量化評估，誰也說服不了誰。

經過4年半之後，基隆輕軌案的「肇始者」也是「肇事者」賀陳前部長終於幡然悔悟，說了大老實話：原來，預算81億的基隆輕軌蛻變為「基隆輕軌捷運」，再幻化成475億的「基隆捷運」，從頭到尾都沒有分析工具，沒有量化評估！也難怪，柯文哲譏諷基捷，騙局升級後，還是騙局！

基捷之爭，癥結在於基隆人長期糾結在八堵、基隆間那窄窄的路廊，一心想要台鐵和捷運兼得，卻從來沒有人仔細評估過，基隆通勤通學的人口中，多少人從基隆站搭火車出發，又有多少人從基隆站搭公路客運出發？搭台鐵的人抵達沿線各站的，分別是多少？廢台鐵、改捷運，影響多少人？造福多少人？基捷沿路，究竟有無專屬路權？

基隆每天有超過10萬人通勤通學，根據台鐵資料，每日搭乘台鐵往返基北間的乘客數不過1萬2千人上下，試問，其他9萬人的大眾運輸工具又是甚麼？基隆安樂區人口9萬有餘，每天往返基北、基南(港)高速公路的客運班車、自用小轎車多如過江之鯽，若再加上金山、萬里往返台北的運量，每日耗費的油料、堵車耗費的時間精力，難道還不足以「喚」到一條從八堵轉進安樂區、再轉進基隆老市區的捷運？

大眾運輸系統建設，量化評估當然很重要，不過，若是一味糾結在八堵基隆間的路廊，卻忽略了基隆人口分布改變的事實，即使有量化評估，也是枉然！

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