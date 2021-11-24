彭帥指控張高麗性侵事件，在經過近三週的相對沉寂後，11月19日之後的連續幾天在國外媒體及體育界引起新的廣泛關注。這個事件如果處理不當，不僅可能對2022年北京冬奧的順利舉行造成許多不必要的困擾，甚至會給各種反華勢力提供彈藥抹黑中國形象和中國道路。然而，如果中國政府能利用這個機會展現透明、公開、公平和公正的方式妥善處理此事件，反而是一個很好的機會展示中國執政為民制度的優點，粉碎西方醜化中國的宣傳。

2021年11月2日深夜，享有國際盛譽的中國職業網球選手彭帥發文爆料稱，她遭到前中國政治局常委、國務院副總理張高麗性侵，並在其妻子的允許下與張高麗保持情人關係。其實這件事原本是一個非常普通的小三被有權勢的人始亂終棄的故事，何況彭帥也承認：1.此事不牽涉到任何權錢交易;2.她沒有任何證據佐證她的指控。所以就是讓它公開傳播也不過就是一段各自表述的醜聞，不會太大的影響張高麗，更不會對中國有直接的威脅。

然而由於事件涉及已退休的正國級官員，立刻引發監管單位的介入，彭帥的新浪微博在帖子發出20分鐘就被刪除，彭帥微博評論區全部關閉。這就引起國外的許多反彈，傳統反華的組織將它做為攻擊中國人權的政治工具，但是更大的威脅是西方體育界和傳統保護婦女群體的關注，要求討個說法，並逐漸上升到杯葛北京冬奧的層次。這可能不僅會加速拜登宣布爲了抗議中國人權問題，他及美國官員將不參加北京冬奧會，而且更可能提供道德高度將此外交杯葛擴展到更多的西方國家。

北京顯然意識到問題的嚴重性，過去數天中國的官方英文媒體發出許多信息，企圖消弭國際組織對彭帥失去人身自由和安全的憂慮。國際奧會（IOC）在一份聲明中表示，主席湯瑪斯•巴赫（Thomas Bach）11月21日與彭帥進行了30分鐘視頻通話。參與此次視頻通話的，還有國際奧會運動員委員會主席埃瑪•泰爾霍（Emma Terho）以及國際奧會中國委員、中國奧會副主席李玲蔚，聲明寫道「她一切良好，這正是我們的主要擔憂之處」。

然而，女子網聯（WTA）11月22日在一份新的聲明中表示，「這段視頻並沒有改變我們的呼籲，我們呼籲對她的性侵犯指控在沒有審查的情況下，進行全面、公正和透明的調查，這是引發我們最初擔憂的問題」。

封鎖有關彭帥事件的做法不僅傷害了彭帥，也傷害了張高麗的形象，因爲他沒有機會講他的故事，更重要的是嚴重的威脅到中國的形象和直接利益！與其被動的防禦，中國應該坦蕩蕩的解除防火牆內對彭帥的微信，微博管制和討論。這也許會引起許多雜音但是卻可以一勞永逸的解除外界的質疑。

世界進入一個關鍵的轉折期，中美的全面競爭是不可避免的，其中最根本的就是思想和制度的競爭。西方制度長期受制於金融寡頭，造成強烈的貧富不均，年輕的一代對未來失去信心，如今積重難返沒有外部競爭很難自我更新。大陸改革開放以後，雖然物質財富積累迅速但是也因受到西方制度的影響，一段時間忽视了執政為民的初衷，造成貧富差距擴大、教育、醫療都變成爲精英階級服務。幸運的是習近平看到問題的本質，相信人民、依靠人民、服務人民，開始根本的結構性改革。

應對彭帥事件，必須相信人民，用公開透明的手段回歸事實，用公平的態度處理這個私人問題，同時展示公正的治國方式。這是一個宣傳中國價值和制度的好機會！

（作者為中美論譠社理事）

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