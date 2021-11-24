自美國總統拜登就任以來，十分重視少數族裔在政府高層職務中的多元代表性，他特別任命4位華裔出任聯邦要職，分別是貿易代表戴琦、駐聯合國代表盧沛寧、國防部副部長徐若冰，以及國際媒體署署長趙克露。這4人均出自台灣的藍營家庭，前2位在美國出生，後2位在台灣長大，後移民美國。

其中，戴琦的祖父戴璉璋是台灣師大國文系名教授，浙江麗水人，曾任中研院中國文哲所籌備處主任。盧沛寧的外祖父王任遠，擔任過國民黨組工會主任和司法行政部長，河北清苑人。徐若冰的祖父是中央航校一期畢業的空軍副總司令徐康良，浙江孝豐人。趙克露的父親趙廷俊，先後擔任過國民黨《中央日報》總主筆、總編輯和副社長，馬英九總統在其逝世後還特頒褒揚令。

為什麼拜登政府這麼重視台灣的泛藍後裔呢？我們可以從在美華人的人口結構看出端倪。據統計，目前在美華人一共約500萬人，多元而複雜，大略分為4類：一、老僑：19世紀中葉起陸續從廣東一帶移民加州等地的華工，共約30萬人。1882年美國國會通過了《排華法案》，禁止華工入境，而留下來的華工約占1/3，共計10萬人左右，他們多屬勞工階層，生活相當艱苦。曾任舊金山市長的李孟賢，祖籍廣東台山，父母親為廚師和裁縫。他研習法律、曾出任市府多項公職，後來當選市長，2017年因心臟病不幸猝逝。另一位重要代表人物是駱家輝，曾擔任華盛頓州州長、商務部長及駐北京大使，祖籍也是廣東台山。

二、新僑：抗戰以後從大陸各地到美國求學、工作的華中各省人士，以傑出的知識分子與專業人士為特色。其中代表人物，包括蘇州籍的建築師貝聿銘、諾貝爾獎得主李政道，以及在歐巴馬任內擔任能源部長的另一位諾貝爾獎得主朱棣文，他的父親朱汝瑾畢業於西南聯大和麻省理工學院，父子均係中央研究院院士；這也反映出華僑社會階層的成長和變遷。

三、台港澳僑：1965年以後，新的移民法案賦與專業人士優先移民的待遇，當時中國大陸與美國尚無外交關係，許多來自台港澳地區的華人華僑得優先申請入美國籍，有一些則維持著雙重國籍。最有名的包括丁肇中、丘成桐、吳仙標、馬友友、趙小蘭、何大一、楊致遠等。

四、陸僑：1982年以後，許多大陸留學生到美國研習，目前已占全美留學生總數1/3，據2020年的統計共37萬人。近期雖因雙方關係惡化而略為下降，但仍維持31萬人左右。至於過去30多年大陸移美人數，目前已逾250萬人，占全美華人總數之半。其中最多是來自福建福州、長樂、福清一帶的勞工移民。

由此看來，民主黨政府在選擇政治人物時的主要考量，是專業經驗、家庭關係、知識背景與政治傾向，這是拜登用人的條件，也是藍營華裔被重用的主因。

（作者為中國文化大學教授）