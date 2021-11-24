前美國國防部印太助理部長、現任華府智庫「2049計畫研究所」主席薛瑞福，在台灣人公共事務會（FAPA）舉辦的線上會議表示，美國「一中」政策是基於中國會和平處理台海議題，既然北京已撕毀承諾，不斷恫嚇脅迫台灣，美國也沒義務持續喊一中口號。薛瑞福此說，究竟何所指？

美國的一中政策主要是跟《台灣關係法》、「美中三公報」以及《對台六項保證》。薛瑞福的發言便是依循《台灣關係法》第2條第4款的文字：「任何企圖以非和平方式來決定台灣的前途之舉——包括使用經濟抵制及禁運手段在內，將被視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，而為美國所嚴重關切。」

不錯，《台灣關係法》反對以「非和平方式決定台灣前途」，至於何謂和平方式，解釋權全操之在美國手中。也因此，形成了後續弔詭的問題：美國贊不贊成企圖以和平方式決定兩岸統一呢？或者，美國贊不贊成企圖以和平方式決定台獨呢？

馬英九執政期間，兩岸根據「九二共識」默契，簽訂了23項協議，難道不是兩岸企圖以和平方式決定台灣前途之舉嗎？蔡英文不承認「九二共識」，算不算反對馬習企圖以和平方式決定台灣前途呢？民進黨修改課綱，大舉反中抗中旗幟，是企圖以和平方式決定台灣走向台獨？還是企圖以非和平方式讓台海情勢軍事化，逼北京做出舉動決定台灣前途呢？

拜登說「它是獨立的，它自己決定」，薛瑞福說「既然北京已撕毀承諾，美國也沒義務持續喊一中口號」；意味著美國深知台灣走向獨立之路，踩到北京的紅線，將會導致戰爭，非美國所願。因此，不是含糊其辭，要台灣自行決定，便是藉詞歸咎北京，規避台美挑起戰爭的責任。這不得不讓人聯想起美軍入侵阿富汗與伊拉克前的外交說詞。

說白了，美國的兩岸政策真正立場其實就是「維持兩岸分離現狀，不樂見兩岸和平統一」。「九二共識」有助於兩岸和平走向統一，非美國所樂見，因此，蔡英文不承認「九二共識」，美國挺身支持，將台美關係拉到40年來高潮點。美國力挺蔡政權，完全因為這樣做最符合美國全球及長期的國家利益，絕非有愛於蔡英文或台灣2300萬人。再說，台灣勢弱，與中抗衡必須依賴美國軍售，美國政客與軍火商組成生態鏈可望大發利市，萬一台灣失控，美國足以震懾台灣，建起護欄。

美國對台政策的三根支柱中，最重要的就是《台灣關係法》。1979年迄今，美國調控台灣和兩岸關係，率以此法為準。不過，時空環境與昔日大不同，美國已無法獨佔在亞太地區和台海的話語權。而《台灣關係法》僅是美國國內法，國際政治從未聞以一國國內法來約束他國者，也未聞一國國內法可以讓他國做出有效承諾者。兩岸問題，涉及兩造，台灣卑微，委身美國，視《台灣關係法》為定海神針，大國崛起的中國，又怎會自我矮化，接受美國國內法的約束？又怎會聽任美國定義何謂和平方式呢？

台海長期穩定，成也《台灣關係法》，敗也《台灣關係法》。一方面，因中國暫時無法與美抗衡，一方面，也因為美國長期政策「不鼓勵、不支持台灣獨立，不鼓勵、也不樂見兩岸和平統一」。仔細思索，正是那一紙《台灣關係法》，讓兩岸陷於泥沼，獨不能，統不成。只不過，雲開霧散，北京似乎已跳出了泥沼，正朝向自訂的道路前進中。

(作者為資深媒體人)

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