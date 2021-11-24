蔡英文總統執政5年多來，所有施政只考量鞏固政權，風行草偃，內閣官員個個只享受權力、滿腦力保官位，施政不用心，天天忙澄清。於是萊劑變成保健食品、運動用球棒變成凶器，即使人民聽不下去，官員也會回一句「不然要怎樣」！

農委會主委陳吉仲接受民進黨網路部訪問，脫口類比萊克多巴胺是保健食品，最高農政主管官員說出這種世紀大笑話，網路一片罵翻。陳吉仲趕緊澄清是被「扭曲解釋」，但愈解釋愈糟糕，更證明他的確拿保健食品比喻瘦肉精。

陳吉仲曾是捍衛國人健康、誓死抵擋萊牛進口的大學教授，如今搖身一變農委會主委，把萊劑比喻成保健食品，事後澄清更是此地無銀三百兩，嚇壞教食品健康的大學教授。同樣忙著澄清的是「球棒隊長」內政部長徐國勇，這兩天忙著說明跟球棒沒仇，呼籲超商店員自備辣椒水。

徐國勇與陳吉仲都堪稱是蔡政府豬隊友，不倫不類的發言，就誠心向人民說聲抱歉就好，硬要拗成被曲解原意，愈澄清愈證明施政亂無章法。同樣發言不當，徐國勇與陳吉仲的新聞危機處理，比起陳時中就差了一大截，他耍無賴的手段就是高人一等。例如他說，打高端疫苗者想出國者就再打兩劑，不然要怎樣？吃定人民無法怎樣！

從陳時中、徐國勇到陳吉仲，都是蔡政府重要閣員，為何沒一個把人民利益放心裡？因蔡總統也一樣。桃園超商店員勸戴口罩遭刺身亡，臉書治國的小英忙著內宣「六堆紀念大會」，被網友痛罵灌爆，40小時後才發文回應，顯然早已忘了她的社會安全網承諾。總統如此，閣員有樣學樣，頻出包、忙澄清就不足為奇了。