最近連續三起因口罩而衍生的超商暴力傷害店員事件，因為都是重傷害甚至致死，社會反應相當強烈。尤其現在經濟不景氣，超商為年輕人的主要打工場所，更讓年輕人人人自危。政府部門的檢討，根本是走偏了方向，短期內再續發類似社會案件並非不可能。屆時民進黨政府的年輕選票流失，可能就不是現在的數了。

因戴口罩爭議而引起的超商暴力事件，稍微有點常識的人都知道責任應該在口罩，否則超商怎麼不會因為找零爭議、爆粗口爭議、或統獨爭議而出現暴力事件。偏偏就這麼巧，三件都是因為勸告戴口罩而導致的糾紛引起。向社會安全網去檢討，是結果面的檢討，非源頭管理。只是自蔡總統就職以來社會安全網只會出現在社會不安全事件後，這次當然也不例外。

社會安全網是在避免社會列管的分子暴走，產生反社會的偏激行為。這次的桃園超商事件，是屬於一般國民犯案，即使將來有了社會安全網，大概也無法規範到這麼寬。至於行政院治安會報檢討到超商的防衛武器、夜班人力的增加、超商與警方的連結，都是捨本逐末的檢討，完全沒有做到源頭探討及控管。

問題的癥結其實在口罩，口罩的坎若不解決，就別說超商了，以後任何被要求查口罩的地方都有可能再出現暴力事件。難不成這些地方都要雙人把守，又都必須備有辣椒水？口罩的問題在於強制要求老百姓戴口罩，完全是違憲行為。老百姓的抗拒，就跟鬧革命時期的民進黨抗拒萬年國會一樣，都是在為自己爭取憲法賦予的權力。

《傳染病防治法》遇到成立中央流行疫情指揮中心的情況下，就已經相當於總統下達了緊急命令。指揮中心可以為了防疫需求，做出很多超憲法的作為。但並不表示可以殺人越貨，行為仍須依《傳染病防治法》的規範執行。《傳染病防治法》中有規範可以對傳染病確定病例、疑似病例、及檢疫旅客強制要求配合政府一切防疫作為。其中的檢疫旅客是屬於正常人，憲法對其是有保障的，不得有違反人權的違憲作為，在台灣的《傳染病防治法》中卻特別有超憲法的權力可以要求配合。這就是被稱為「霸王條款」的原因。

非確定或疑似病例、非檢疫旅客的國民就該受到憲法保障其自由權。政府部門不得以防疫為藉口，強制要求配合政府的防疫作為，違反防疫行政命令者當然也無罰則。所以一般國民進入超商，店員可以勸導戴口罩，但拒戴不能拒絕服務，也不能罰款。因為老百姓戴口罩是給指揮中心面子，要不要戴口罩可是有憲法保障的自由。

所以這次超商暴力傷害店員事件最佳的善後處置，應該是萊爾富的「不再強制提醒戴口罩」政策，真的有抓到重點。至於指揮中心，「口罩政策暫時不會改變，並提醒相關工作者勸導配戴口罩，要以自身安全為主要考量」，聽起來像不像「何不食肉糜」，再回想一下前一陣子流出的指揮官「無照飲酒高歌」畫面，還真像極了現代的晉惠帝。

（作者為中華民國防疫學會理事長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※