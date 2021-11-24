美國國務院24日公布應邀參加「民主峰會」的國家名單，總共有110個國家，我國也在榜單之中。根據原先規畫，拜登政府也有意邀請一些人權觀察團體、民主基金會與慈善機構參加。

美國國務卿布林肯就職後曾承諾邀請我國參加「民主峰會」，但後來變數橫生，加上美中關係出現諸多轉折，也讓蔡總統心中有如吊桶一樣七上八下。這次雖然我國獲邀參加「民主峰會」，但美方僅核准台灣駐美代表蕭美琴與政務委員唐鳳與會，讓滿心以為可與各國領導人同框的蔡英文哭笑不得。

美國總統拜登早就規畫要在今年12月9至10日召開首屆「民主峰會」。美國作為世界霸主，除了以民主為號召成立民主聯盟之外，也有意讓「民主峰會」作為獎懲盟友的一項工具。由於疫情嚴重，今年改為線上會議。從拜登很早就將峰會定位為「民主峰會」而非「民主國家峰會」，即可看出他的用意是希望「有容乃大」，盡量讓民主化或民主化輕微倒退的國家也能與民主國家一起共襄盛舉。除了中國、俄羅斯、白俄羅斯、北韓、越南、伊朗、敘利亞等與美國有過節或不對盤的國家不在名單之內，民主化嚴重倒退的泰國、緬甸、柬埔寨、寮國也未受邀。

在今年5月聯合國線上外長會議時，俄外長拉夫羅夫突然抱怨美國在年底舉行的「民主峰會」只會破壞聯合國的團結。由於在他之前發言的布林肯完全未提及「民主峰會」，因此有些政治觀察家解讀這是克里姆林宮對參加「民主峰會」有興趣的另類表述。巴基斯坦稍早曾洽詢美方有無機會參加，現在總算如願以償。美國國務卿布林肯今夏訪問新德里時，曾在公開演講批評印度民主倒退，但印度仍是受邀國家。

美國邀請參加「民主峰會」的國家可分四大類：一、民主國家，如英、法、德、加、澳、日、韓等。二、民主化有成國家，如捷克、立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞、羅馬利亞、保加利亞、匈牙利、烏克蘭、波蘭等國。三、民主化倒退但尚不過度嚴重國家，如印度、巴西、台灣等。四、美國有意拉攏的國家，如巴基斯坦、馬來西亞、印尼、剛果等。

在蔡英文領導之下，近年我國民主不斷退化，已瀕臨嚴重倒退邊緣，若非「政治正確」，在「反中」立場上幾乎完全以美國馬首是瞻，未必就能順利獲邀參加「民主峰會」。更重要的是，在16日拜習會舉行之前，6位美國參眾議員訪問我國，要求蔡政府不得破壞拜習會與美中關係。後來，不僅蔡英文謹言慎行，暫時不提「新兩國論」與涉「獨」修憲，連政府官員說話也都小心翼翼，不敢輕易觸碰紅線。

儘管如此，美國核准蔡政府參加「民主峰會」的官員仍只有蕭美琴與唐鳳二人，究竟是拜登對蔡英文「攪局」拜習會餘怒未消，還是「美中共管台獨」起了作用，有待進一步觀察。顯然，「民主峰會」在美國手上還真管用，既能當胡蘿蔔，也能作為棒子，運用之妙，存乎一心。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）