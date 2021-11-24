台灣各地最近連連發生超商店員被攻擊、暴力球棒隊惡性群毆等治安事件，輿論大譁。行政院長蘇貞昌召集各相關部會首長，召開治安會報，研商因應之策，以平民怨。沒料到，這個會報研商出來的因應之道，不是天馬行空，就是一些外行到不行的辦法，令人失望。

從行政院對外發布的治安會報討論內容，大概可以把行政院的因應方案綜合成兩點：一是，研議超商大夜班要由兩人值班，提升超商的軟硬體自我防衛能量。二是警方臨檢發現車內有刀械、球棒或其他危險物品，且攜帶者有暴力、詐欺、地下錢莊、幫派組織背景，就予以註記。

講到第一點，內政部長徐國勇說了一段看似內行，其實是大外行的話。徐國勇說，防衛器具最方便，可立即處理的是辣椒水、辣椒噴霧；至於涉及警械問題，如電擊槍等，還需要經過相關討論。

不論是辣椒噴霧器或者是電擊槍，都不是內政部同意或鼓勵業者配備使用，就能解決超商店員被攻擊的問題。畢竟上門尋事的，都是帶有攻擊性惡膽的人，他們和善良守法的店員，不處於公平對決的平台。

萬一辣椒噴霧器、電擊槍等東西被店員錯用、誤用，甚至被歹徒搶去做為行凶工具，後續產生的治安問題，將更嚴重。辣椒噴霧器、電擊槍或球棒，不是徐國勇把這些東西交給超商店員，他們就能馬上變成007或超級瑪麗，遇到上門挑事的人，一噴、一電就能把人撂倒。

如果店員們不熟悉使用的技巧及掌握出手時機，這辣椒噴霧器、電擊槍很可能反而被壞人搶過去，成為他們攻擊店員的工具，甚至於更激怒了上門挑事的人，做更惡性殘暴的攻擊。因此，美國有很多民間組織及團體，都開課教導人們如何正確使用這些防身器材。其中最重要的學問，就是一定要具有「突襲」的膽氣，才能防衛帶有惡膽上門的人。徐國勇只談給超商店員配備辣椒噴霧器、電擊槍，卻一點都沒有談到這類自衛器材如何發揮效能的竅門，這等於是把槍枝交給未經訓練的新兵，然後就推他們上戰場的道理一樣，是「不教而戰，謂之殺」。

再講到球棒被拿來當凶器的事，在政府當局輕忽下，已經在台灣流行了幾十年，幾乎成了台灣的全民運動。之所以駕駛人配備球棒成風，主要是球棒不是法律禁制的物品，而且大家有樣學樣，看別人拿球棒逞凶，自己也覺得應該帶一支。

要解決棒球場外的隨車球棒問題，光是什麼對車輛註記，毫無用處。政府應該修法，對於持球棒、木棍、鐵條的任何犯罪行為，包括持球棒單純揮舞威嚇他人、持球棒在車道上攔車等行為，都列入刑罰。至於持球棒犯其他罪，都依持有凶器犯罪，加重其刑至1/2。

總的來說，超商店員被攻擊的事件，牽涉到的大多是精神狀態不正常的人，不是配備辣椒水這類東西所能解決。政府最應該正視的是如何防範球棒危害社會的事態擴大，不要讓台灣成了棒球場外的暴力球棒王國。

（作者為資媒體人）