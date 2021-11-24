民進黨全面執政5年半，濫權腐化，恣意妄為，民怨沸騰。台灣智會公布最新民調顯示，42.6%受訪者認為2024年應該換其他政黨執政，只有18.2%受訪者認為應由民進黨繼續執政，顯示多數民眾對民進黨的忍受已近極限，盼政黨再次輪替。

近半受訪者無色

民進黨為何受民眾嫌棄？首先在兩岸關係惡化，民進黨心心念念將台獨實質化，拆除兩岸同屬一國的政治基礎，導致兩岸交流中斷、關係惡化，趨向兵凶戰危邊緣。多數民眾深感不安與焦慮，咸認民進黨仇中、反中、抗中路線陷台灣於不義，再讓其執政，將招致戰禍。

民進黨不惜搞壞兩岸關係，戰略上的一大盤算是美中兩強戰略對抗方酣，台灣是美國「以台制華」的有力武器，必然強力挺台。因而有恃無恐，積極擔當美國壓制中國的馬前卒，進而招致對岸加大力度施壓。台灣陷入代理人戰爭風險，不得不更加依附美日等國，被當棋子運用而任人宰割，喪失主權國家主體性。

民進黨政府只圖鞏固執政地位，不斷挑釁對岸，激起民眾反中情緒，以民粹操弄擷取政治利益，即使把台灣推向戰禍也在所不惜。而為了怕「美國生氣」而主動開放萊豬進口，在疫苗問題上同樣輕忽人民生命安全。

民進黨貪求永續執政，制訂不符憲政原則的法律，清算國民黨及所謂附隨組織財產，炮製假冒偽劣的「轉型正義」，致使政治對立與社會撕裂更加嚴重。民進黨的核心概念是實現台獨與霸占權力，因而將民主當作美化形象的包裝品或是鬥爭對手的炮彈，實際上對民主理念與價值並無真正信仰，為攬權而濫權無度，為填飽黨權而掏空民主。

蔡政府公然的戕害民主，侵蝕政府分權制衡與獨立機關的自主原則，台灣民主已成風中殘燭。為了建構全面掌控的宣傳體系，扼殺言論自由在所不惜，濫用政府資源與政策紅利收買媒體、豢養網軍，原本多元自由的媒體生態陷於苟延殘喘困境，多數媒體與名嘴、網紅成為民進黨洗腦尖兵。

民進黨為兌現競選支票及綁樁貪瀆便利，把國庫當黨庫用，大慷國家之慨，開支不為國家利益精算，舉債不知疼惜後代，不斷通過特別預算規避舉債上限。經濟發展則受制於政治掛帥慣性，漠視經濟規律與未來趨勢，財經團隊用人唯親，幾無專精而善謀之大材，產業政策缺乏效益，加入經貿組織與簽訂自貿協議迄無寸展，致令台灣愈益陷入貿易孤立困境，國際競爭能力不斷弱化，能源政策粗陋不實，台灣將深陷用電危機。

民進黨外大團結

多數民眾對民進黨執政績效評價甚差，年輕一代更感失望。民進黨靠蠱惑年輕選民奪取政權，但他們多看穿其真面目而覺醒，特別是已有社會歷練的選民，根據前述調查，最不希望民進黨繼續執政的是30至39歲民眾，他們希望民進黨繼續執政的比例竟然只有11.3%，顯示民進黨年輕的基本盤持續流失中。

就整體而言，民眾對朝野政黨的認同度已經翻轉，此項調查顯示41.3%受訪者傾向政黨中立，可歸類「無色」選民，其後依次是國民黨19.0%、民進黨18.3%、民眾黨的9.6%，民眾期待再次政黨輪替的氣候逐漸形成。

民進黨敗象已露，但掌握國家機器與政府資源，選舉操作能力頑強，仍在困獸猶鬥，企圖扳回劣勢；4項公投不惜動用國家資源，拚死拚活詭辯，就是要不惜代價搶救執政危機。面對這個私心自用的政權，應該認清台灣的安危已到關鍵性時刻，民主政治已經瀕臨垂危的險境，再不奮起抗爭，奪回掌握國家與一己命運的自主大權，則未來將被民進黨完全操控，帶入無可挽救的浩劫中。

民進黨已成為台灣危機的總根源，必須經由年底的公投、明年的地方公職選舉挫其銳氣，進而在2024年總統與立法委員選舉迫其交出政權。在野各黨與民間自主力量，面對實力堅強而又善於操弄的執政黨，結盟集力猶有不足，何況各自運作而缺乏協調，分散力量，甚至因為意見與行動分歧而相互抵銷力量。無論現在屬於哪個陣營，都應在合力將民進黨拉下馬以拯救台灣的共同目標之下，捐棄本位立場，協同一致，共同促成政黨再次輪替，將台灣帶回安然而有美好前景的發展大道上。