大陸國台辦11月5日宣布制裁「台獨頑固分子」蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮，22日宣布將制裁台獨背後金主，接著傳出遠東集團在大陸投資企業，因違反環境相關法規遭大陸相關部門開罰。對此，國台辦回應歡迎台企投資，但不允許支持台獨的人「吃飯砸鍋」，並稱對台獨頑固分子及其關聯企業和金主必須依法懲戒，外界解讀大陸間接證實裁罰案背後的政治因素。前交通部長林佳龍認定，大陸不斷文攻武嚇台灣，現在進一步想操縱台灣民主選舉。

民進黨劊子手 扼殺民主

林佳龍的說法反映了民進黨人普遍的想法，認為大陸所有對台動作都是想干擾、操縱台灣的民主選舉，都是對台灣造成威脅的「認知作戰」。殊不知，大陸的作法比起民進黨干擾台灣的民主選舉，可是要文明多了，對於遠東集團的處罰，起碼是因為該集團違法在先，開罰在後。如果遠東集團不違法，大陸想罰，也不見得罰得了。

倒是民進黨的作法就蠻橫得多，2016年蔡政府一上台，就開始以立法院掌握的多數，通過不當黨產條例、促轉條例，對國民黨進行「抄家滅族」的操作，讓國民黨從最富有的政黨，變成連黨工薪水都發不出來的最窮政黨，這不僅違反了民主多數尊重少數的原則，也是對在野黨野蠻的追殺，甚至連已經不存在人間的兩蔣也不放過，這種作法在民主國家的政黨，大概也只有民進黨做得出來。

2019年蔡英文為了尋求連任，藉著香港反送中運動風向，不只對人民販賣「芒果乾」，甚至急急如律令修正《國安五法》，讓兩岸交流與對大陸投資的活動，變成民進黨可操控的禁臠。尤其是該年底更是在未經討論之下，就急忙地通過《反滲透法》，目的無非就是要斬斷藍營競選人的台商金脈，讓台商無法給藍營候選人政治獻金，讓他們因競選經費困窘知難而退。

更蠻橫的是，民進黨彷彿認為有了《反滲透法》，就可以任意對熱心兩岸交流的人或團體，以「莫須有」方式入人於罪，不需要考慮法律正義。例如，大陸軍機進出台灣西南航空識別區，退役將領夏瀛洲認為這不算「侵犯」台灣領空，民進黨內就有人主張應該對夏瀛洲祭出《反滲透法》處罰，完全忽視這不過是夏個人的言論自由，跟「通共」並沒有任何關係。但是，他的言論觸犯當道的紅線，雖屬於言論自由範疇，卻被認為是協助大陸「滲透」，是對台「認知作戰」的代理人。

兩岸應有節制 人民之幸

民進黨炮製了「認知作戰」這個名詞，把所有跟大陸有關的言論、交流，甚至投資行為，都納入認知作戰的範圍中，讓沒有證據的指控也可以藉「自由心證」，達到入人於罪的目的。民進黨無差別入人於罪的作法，才是一種「民主獨裁」，是毀滅台灣民主在先的劊子手。

但台灣媒體已經被民進黨操控，早就出現了寒蟬效應，誰還敢指出民進黨破壞民主的事實，中天電視被關掉頻道，換了民進黨喜歡的華視上架，不是「朕即國家」的惡例？

反倒是，大陸列出「台獨頑固分子」名單，言明不容台商賺大陸的錢，幹「吃飯砸鍋」的事，暗中支持台獨政客，大陸把事實擺明，甚至處罰台獨金主，也都有憑有據，不會無辜斬殺、處罰台商，這不是比民進黨的作法要文明許多呢？

民進黨為維繫政權，藉口維護國家安全，把跟大陸有關的交流、言論通通當成「中共同路人」、「紅統」的行為，那麼，大陸又為何不能處罰「台獨同路人」呢？大陸列出「頑固台獨分子」名單，民進黨不是還有人因未列入名單而「忿忿不平」嗎？怎麼處罰違法的台商又變成是在「操縱台灣民主選舉」，「對台灣造成很大威脅」呢，這不是剛好而已嗎？要刮別人的鬍子，還是先刮乾淨自己的鬍子吧。

我們並不樂見兩岸為了製造敵對意識，刻意懲罰無辜的人民，這只會造成兩岸關係惡性循環，無益於兩岸和平發展。為了兩岸和平穩定的發展，兩岸都應有所節制，不把人民當芻狗，才是人民之幸。