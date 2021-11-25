軍事潰敗，物價高漲，人心惶惶，怨聲載道。1948年3月底至5月初，國民大會集會南京期間，代表以國民黨籍居多，借此發洩怨氣，表示不滿。蔣為安定人心，向國大代表作施政報告時，謂經濟軍事誠有若干危機，但不如外傳之盛，其所以傳說紛紜，完全由我們自己造成恐懼，完全由共黨造謠而動搖。截至現在，法幣發行未超過70萬億，國有之黃金、白銀、外匯及國營事業出售（按：共可折合約美金7億元），均為穩定經濟主要力量。現在問題不是經濟軍事問題，而是物價高漲，人心不安，共黨與外國人皆傳6個月內可以擊潰政府。蔣則斷言3個月至6個月以內，必定肅清黃河以南共軍之主力。

稍後，蔣在國民大會堂紀念周中，向中央委員及國民黨籍代表致詞，略謂同志信心動搖，受人宣傳，自失立場，即是毀滅自已。日前施政報告絕對確實，絕對負責，絕無欺騙。從前赤手空拳，尚能革命，今日有如此大力，為什麼害怕！下午即有代表發言，雲如總裁（蔣）報告之經濟，國家銀行可作基金者當有7、8億美金，既如此，何必懇美借債，又何必不以1億美金收回濫發法幣，而盡使國家社會如此受罪。又有若干代表在休息時說：總裁講我們當初赤手空拳打倒滿清，今日有此大力決可消滅共匪云云。不知當初是以新銳打腐化，今日是以腐化打新銳，前後恰是相反，國民黨永不知革新，國民黨從此已矣。

大會期間發生一驚人事件，即東北代表孔憲榮在寓所之自縊，孔為東北抗日游擊名將之一，勝利後隸屬杜聿明，任松江支隊司令，陳誠解編時，將其萬人撥歸吉林省主席梁華盛指揮，孔即閒散。在吉林國軍撤退時，其一子一媳於中途失散，其妻與幼子尚在長春。大會中，東北代表攻擊陳誠尤激烈。在勵志社晚宴中，蔣致詞為陳解釋，謂陳總長去東北，為東北人士歡迎去的，勝敗無常，誰能保險不敗，謂張代表請斬馬稷（喻陳），未免過當，是晚之會，一般情緒，均極不佳。

國民黨內訌之升高，為總統與副總統之選舉問題而起紛爭，1948年4月4日，國民黨中央臨時全體會議，討論總統、副總統候選人提名問題。蔣表示不出任總統候選人，願居公職地位，擔任勦共戡亂，保障行憲之責任。並主張提出一黨外人士（按：已徵得胡適的同意）為總統候選人。

黨內人士為此爭論，有兩派不同意見，一派認為蔣不任總統，對於軍事經濟立即會發生不良影響；一派認為此一退讓果能實現，凡不滿政府與蔣者，其印象必能立即轉好，寄予同情，且轉生信賴，謂之為國民黨復生，亦無不可。但前者聲浪至高，大有斯人不出，如蒼生何！曉曉不休。蔣頗不耐，乃決定交國民黨中常會研究。

中常會開會時，蔣未出席，與會者賀衷寒、黃宇仁等三青團人士主張接受蔣之意見；陳果夫、立夫等黨中幹部以為蔣必須出任第一屆總統，黨之元老戴季陶發言由開天闢地至原子力量，證明斯人不出如蒼生何。會議建議仍請蔣為第一屆總統候選人。劉公武起立發言，以為應尊重蔣所指示，不計名位，為國家作有效之服務。潘公展即作斥責聲調，謂之決議通過，劉之所言殊屬不當。戴季陶發言，除指責劉之所言不當外，言論越出範圍。時間既久，吳忠信送一紙片給戴，戴似不勝其惡煩，仍講若干乃止。散會後，戴即質詢並責吳。吳謂非盡已意（谷正綱覺戴言太多，書一請少言紙片，請吳轉遞，以吳長者，戴或不之責也）。戴遂大發其神精病。

4月5日，國民黨中常會仍推蔣為總統候選人，蔣接受，對胡適深感歉疚。胡則有如釋重負之感，王世傑是日《日記》記曰：

今午蔣先生與五院院長等商談後，約予 （王）往談。意謂彼之計畫將無法實現，一因黨中同志不贊成，二因彼如本人拒絕為總統候選人，則李宗仁必競選總統，其結果必甚壞。……予退出後，往晤胡適之先生，告以實情，彼（胡）甚愉快，如釋重負。

蔣改變初衷的原因，據其自述：「余（蔣）當時在中央全會提議，應由本黨提簽黨員或黨外賢達為候選人時，白崇禧即緊問，如提簽黨內，究屬何人？可知若輩之計，如余不應選，則桂系必先競選總統，毫不謙讓，則余之目的，不僅不能達成，而且黨與國更亂，而人民之痛苦，亦不知伊于胡底。故不得已而不敢再辭，願以一身忍受奇恥，擔當大難。」

【未完待續，蔣世安專欄每周四刊出】