浙江溫州

山海，財富，老闆，人情

一代代溫州人闖蕩世界

解決溫飽並滿足財富慾望

又如何尋找家的歸屬感？

浙江溫州，地理上是浙江的邊緣，文化上更是江南的邊緣。

在外地人眼裡，溫州≒老闆+豪車+炒房團，都和金錢有關。

人們總是熱衷談論溫州的發財夢，「溫州模式」VS「深圳速度」被不斷提及，溫州炒房團是眾矢之的。邊緣的溫州，憑借金錢故事獲得了無數流量。

在本地人眼中，溫州是一個中國笨小孩的逆襲故事，長於艱難困苦的環境，不畏艱險、力爭上游。

所有心酸記憶都化為溫州博物館歷史廳的主題詞：溫州人，一個生存與發展的故事。

在中國版圖中，沒有哪一個地域能夠像溫州既被高度神聖化，又被高度妖魔化。

它曾是中國的光榮與夢想：下海、移民、辦廠、炒錢...

「溫州模式」曾點燃國人的發財夢。

它也曾是中國的反思與迭代：如何將短暫繁榮轉變為長久發展，如果正確理解金錢與理想？

戰略專家王志綱說：溫州是一個矛盾體，貧瘠與富有、出走與回歸、闖蕩與保守、書卷與草莽，在它身上並存。

也正因這種複雜性，看溫州才需要更多維度。

溫州的好與壞，都在時刻提醒中國「向前看」，讀懂溫州，也讀懂了當代中國。

今天，時差島走進溫州，審視它的輝煌、沒落與崛起的故事

什麼是溫州？

溫州，地處浙江省東南角，江浙滬包郵區最南端，與福建交界。

陸地1.2萬km2≒2個上海，人口957萬，浙江第二。

論經濟規模，溫州穩居前三，與杭州、寧波形成浙江「金三角」。

溫州下轄12個區縣，全國百強縣中，溫州獨佔3席，縣域經濟成就耀眼。

其中，樂清是溫州尖子生，2020年樂清GDP名列溫州縣市區第1，全國百強縣第18名；樂清柳市鎮是浙江經濟第一強鎮，全國排名13。

山，撐起溫州顏值

三面環山，一面臨海，讓溫州雲山霧罩、仙氣飄飄，冬暖夏涼，氣候溫潤，得名「溫州」。

溫州地貌格局

山多、水多、耕地少

因仙氣飄渺，溫州的山，充滿武俠氣質。

雁蕩山，東南第一山，北宋沈括贊其「天下奇秀」。

雁蕩山是中國武俠電影偏愛的取景地，《琅琊榜》《神雕俠侶》《倚天屠龍記》都取景樂清境內的北雁蕩山、中雁蕩山。

溫州旅遊宣傳口號：詩畫山水，溫潤之州。

溫州多文人墨客，地名皆詩情畫意：飛雲、雁蕩、仙溪、楓林、澤雅.....

山，也是溫州人2000年的痛。

山太多，良田太少，「舉全州盡熟，不如蘇湖一頓之粥」，直到1980年代，溫州都是中國最貧困地區之一。

更要命的是，山切斷了交通。

中國14個沿海開放城市，溫州曾最閉塞，既不通鐵路，也沒有機場。90年代，溫州去杭州竟要12小時；好在杭溫高鐵即將通車，路程將縮短到1小時。樂清也成了全國少見的擁有3座高鐵站的縣級市。

江，衝出了溫州城

溫州土地實在太少，多虧了甌江、飛雲江、鰲江三條江，從西到東突破山的包圍，

匯入東海時沖積出狹長平原，12%沿海平原上聚居了80%溫州人。

沒有江，就沒有溫州。

溫州楠溪江，景如其名，水秀、巖奇、瀑多，國家級風景名勝區

甌江，溫州人的「黃河」，孕育了甌越文明，養育了著兩岸溫州人。

江心嶼，「甌江蓬萊」，中國四大名島之首。

海，溫州人的出路

溫州海岸線曲折，有700多個海島。

但相比其他沿海城市，如寧波、福州、廈門、青島，溫州海港並沒有太大競爭優勢。

海洋主要給予了溫州人一種「膽大包天」的商業精神。

溫州，低調的「中國海鮮之都」，江蟹生、泥螺、血蚶、梭子蟹、 鮸魚...共同構成了溫州人的美食鄉愁。

大海，也逼出了溫州人的「小強」精神。

人口、城市多聚集在大海邊，溫州最大特點：受颱風影響嚴重。

颱風一年5-7次，危害力遠大於其他沿海地區。最嚴重的一次颱風發生在宋朝，死亡人數超過溫州總人口的一半。

與天鬥、與海鬥、與颱風鬥，溫州人煉成打不死的小強性格：抱團取暖、有韌勁，不怕失敗，重新再來！

土地不夠，填海來湊

1千年來，溫州人一直圍海造田。自唐宋開始，溫州海岸線外移了4次，溫州城面積擴大了1倍。

整個樂清26%都是填海而成，「人造」比例之高，屬溫州之最，虹橋平原和柳白平原都是造出來的。

正在進行的甌飛工程，更是世界填海史上的奇跡，溫州人要挖空兩座山，再造一座溫州城。

向海而生，溫州人也成為最早擁有海洋意識的人。

今天，溫州是中國最著名僑鄉之一，70萬溫州人闖蕩海外131個國家。

溫州，敢為天下先

一方水土無法養活一方人，卻逼出了他們的經商天賦。

1980年代，被政策和土地禁錮的溫州人，經濟上跌入谷底。

溫州人吼出了「四千精神」：歷經千辛萬苦，說盡千言萬語，走遍千山萬水，想盡千方百計，開始了絕地反擊。

戰役首先從樂清打響，家庭工業、小商品市場，一輛車子，兩個輪子......點燃了民營經濟的火種。

溫州誕生了眾多「全國第一次」：

第一張個體工商執照；

第一批專業市場；

第一家民間銀行；

第一家股份制企業；

第一起農民告縣長案；

第一個民企包飛機；

第一座社會集資的機場；

第一批民間投資的高鐵……

也誕生了：

中國經濟發展史最成功的溫州模式。

新華社發文：溫州一小步，中國一大步。

國人還在用「萬元戶」形容富裕家庭時，溫州人已經說100萬才算一戶。

今天的溫州，影響力雖減退，但依然是一個傳奇：

每天有280萬雙皮鞋從溫州銷往世界，

全球每10個打火機有7個是溫州造，

全球每5支筆中有2支來自溫州，

全國85%家庭使用樂清生產家用開關…

1978年，溫州人是浙江最窮地區之一；

2020年，溫州獲評40年中國經濟發展最成功城市之一。

人，溫州最大的財富

在經濟學家眼裡，「溫州模式」本質是「溫州人經濟」。

因太會賺錢，「溫州人」入選百度百科詞條：中國新一代創富商幫。

溫州人被比喻為：東方猶太人；溫州人的生意經被奉為賺錢聖經，制霸各類暢銷書攤：《可怕的溫州人》《精明的溫州人》《溫州人的經商智慧》《溫州人賺錢的秘訣》……

溫州人打拚的故事，登上央視黃金檔：《溫州一家人》《溫州兩家人》《溫州三家人》《溫州人在巴黎》……外媒評論：只要跟隨溫州商人選投資方向，賺錢大門就向你敞開。

溫州人的精神核心：敢。

從上海到喀什，從芒街到哈爾濱，從海南島到黃土高坡，「有市場的地方就有溫州人，沒有市場但有溫州人的地方，就會逐漸形成市場。」

溫州人各種炒、各種造、各種包——炒房團、炒煤團、炒錢團、包鐵路、包油井、包飛機......成為各行各業第一個吃螃蟹的人。

今天，「不安分」的溫州人還是喜歡往外走。

全國各地都有溫州人的影子，每3個溫州人就有1個在外打拚，省內，他們最愛去杭州、寧波，省外，最愛去廣東、江蘇、上海、福建、北京。

他們去廣東辦服裝加工廠、去新疆采玉石、去山西承包煤礦、在杭州經營網紅公司......在全球268個城市建起幾千個溫州村、溫州街、溫州城。

只有鳥飛不到的地方，沒有溫州人到不了的地方。

—— 作家 莫言

溫州人，世界冒險家

溫州人也是最能闖世界的華人。今天，70萬溫州人遍及海外131個國家。

溫州人也跟232個國家做生意，創造了6300億人民幣的經濟規模，相當於在海外再造個了一個溫州。

中國猶太人，世界溫州人！

福建人偏愛東南亞；廣東人專注北美洲；溫州人更愛歐洲。

在美國，溫州人壟斷了中國超市；在荷蘭，溫州人開了3000家中餐廳；在法國，溫州人用皮包撬開凱旋門；在意大利，溫州人用服裝搶佔奢侈品市場……

意大利、西班牙和法國是溫州移民最多的國家：法國約80-100萬，意大利約30萬，西班牙約20萬。

2006年，溫商買下阿聯酋一家電視台；

2009年，收購英國一家衛星電視台；

2014年，籌辦歐洲話語廣播電視台；

2015年，打造法國首家華人全頻道電視台；

2017年，花6000多萬人民幣買下加拿大溫哥華唯一的動物園……

強烈的賺錢慾望+超常吃苦精神，讓溫州人成為一股強大的中國力量。

有了這股中國力量，我們的海外旅行都會安心不少：西班牙遭遇恐怖襲擊，溫州許氏兄弟護送中國遊客趕赴機場；希臘溫商幫助利比亞撤僑；尼泊爾地震，溫商給華人遊客送物資；2020年疫情，70萬海外溫州人為家鄉捐贈救援物資1853萬件......

溫州人特別抱團，貧瘠自然和商業天賦教他們懂得：只有抱團取暖，才最容易扎根生長。

溫州，失落的十年

溫州精神的另一面，是冒進與投機。

金錢也容易讓人迷失，2003年到2013年，溫州人投入炒房行業和民間借貸，

溫州炒房團橫掃中國，演繹出了無數荒謬離奇的財富故事。

江南皮革廠倒閉，老闆跑路......

溫州人的口碑和經濟雙雙跌入谷底，溫州開始了十幾年的跌落和迷惘，從2004年開始，溫州經濟增速一路跌至浙江末尾。在日新月異的中國，存在感越來越弱。

直到2019年，溫州才第一次重返全國經濟30強。溫州人自我安慰：只要溫州人的奮鬥精神不倒，溫州就不會沒落。

誰是溫州人？

闖蕩與保守、書卷與草莽，溫州人複雜的人格來自南北融合。

90%溫州人是移民，是中國移民最多的城市之一。

1千多年來，因躲避戰亂，不斷有福建、安徽、河南、山東難民移居溫州這片避世之地。

最早的溫州人≒70%福建人+20%北方人+10%本地人

南北方言融搭，雜糅出溫州「惡魔之語」。

溫州有12種互相聽不懂的方言，全國之最。僅蒼南一縣就有5種方言，被美國中情局評為「惡魔之語」。

溫州人一邊做生意，一邊做學問，曾一不小心成為中國學霸。

歷史上溫州書院很多，南宋時，溫州出了1371名進士，浙江第一，全國第二。

現代溫州是數學家的搖籃。新中國成立之初，國內大學數學系主任，1/4是溫州人。近百年，溫州出了200多名數學家和數學教授。

溫州人眼裡，再能呼風喚雨的老闆，都不如蘇步青、南懷瑾、葉永烈、林斤瀾、項飆這些有文化的老鄉值得尊敬。

溫州人最先建起「城市書房」，浙江全省、全國40個城市紛紛模仿，大家都驚歎：原來溫州人不光有錢，也很重文化啊！

但，做老闆仍是溫州人的基因。每9個溫州人就有一個經商辦企業，給孩子起名也喜歡叫老總。

2017年，溫州的新生兒中，有4個林總、5個王總、9個李總、9個陳總，5個陳開業3個陳大吉、3個陳發財，62個李嘉誠、8個馬雲、6個王思聰、2個王健林。

誰是新溫州人？

如今1/3的溫州人是新移民，樂清是溫州外來人口最多的區域。江西、貴州、安徽、湖北、四川移民最多，他們是平均年齡只有37歲的打拚者，是樂清製造業最前沿的戰鬥力。

溫州人，新潮的生活

有錢了，要享受生活，是溫州人從古至今的信仰。

1700年前，王羲之在溫州做郡守時發明了曲水流觴的玩法，之後這一風雅的遊戲在文人墨客之間流傳了千年；1500年前，另一任太守謝靈運，酷愛登山，他發明了最早的登山鞋：謝公履。三百多年後讓李白在夢裡膜拜：腳著謝公屐，身登青雲梯。

今天，溫州人依然懂得如何享受生活，開豪車、購豪宅、重面子、愛炫富、住五星級酒店一定要曬，穿奢侈品LOGO一定要大.....常被作為一種談資。

溫州人愛豪車。

溫州曾被稱為「豪車之都」，豪華車保有量接近全國5%，在溫州堵車，就是世界名車博覽會。

愛消費。

每年的天貓雙11消費排名，溫州常常名列前矛；全國1983個縣級城市消費力排行榜，樂清排26位。

愛豪宅和大房子。

土地少加上颱風的侵襲，溫州人對能帶來安全感的房產非常看重。他們最愛買豪宅，不僅拚團買走近一半的杭州豪宅，也曾將溫州房價炒成：溫北上廣深。

著名建築設計師何兼在接受時差島採訪時說：「溫州人購房和杭州人很不同，他們喜歡買客廳大、餐桌大的房子，因為許多溫州人常年漂泊在外打工創業，逢年過節好不容易回鄉團聚，需要請客！」

他們也最愛大品牌的房產，因為說出去和住起來倍有面兒！

2005年，樂清的豪宅就賣到了人民幣300萬一棟，這個價格在北京的中央別墅區可以購買一棟豪華別墅。

四海漂泊的溫州人，沒有人比他們更懂家的意義。

溫州的「錢」半生，什麼是它的另一半？

溫州的前半生，是命運由我不由天，溫州的後半生，如何找回自己的存在感？

很多人討論溫州的未來，有人唱衰它：產業結構落後，人才外流，是中國最沒前途的城市之一。

也有人對它滿懷期待。

知乎上評論最多的一條回答是：這個城市已經經歷過教訓，也收穫了經驗。溫州人依然還是最敢闖敢拚的那一群人，而這是這個城市最寶貴的財富。

歸鄉、轉型、創新、生活品質......

新一代溫州人也正追求更有溫度的東西。

溫州，這個中國「笨小孩」

還能勇敢站起來嗎？

老天愛笨小孩。

（本文原題：溫州，中國「笨小孩」）

作者：時差島

介紹：時差島，看見世界的時差。創立於2018年5月，旅行新媒體品牌，致力於探尋世界的不同，從觀世界到世界觀，洞察變化與成長中的「中國人之旅行觀」。

來源：時差島公眾號（ID：Time-Island2018），本文由時差島授權轉載