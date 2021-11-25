數家媒體於日昨報導，有民眾反映：「他前往預約的診所接種第二劑AZ疫苗，接種前，醫師跟護理師拿出當天要施打的疫苗罐子說明。他一看，驚覺竟是日前引發爭議的「即期AZ疫苗」，心裡就開始掙扎該不該打！？醫師看出他的心中疑慮，遂跟他說明：「只要在期限內，都有受到藥廠的保障」，他才帶著忐忑不安的心情接種」。但，真的是這樣嗎？

以「只要在期限內，都有受到藥廠的保障」這段話上網搜尋，即可發現不少媒體的新聞鏈接、熱門入口網站，以及個別網頁、部落格、臉書……等，皆做了全文轉載。然此「只要在期限內，都有受到藥廠的保障」的陳述，以及如中華民國防疫醫學會理事長王任賢對媒體所說：「只要疫苗沒有過期，接種疫苗都在安全許可範圍內，也有受到藥廠的保障，民眾放心打沒有問題」的「受到藥廠保障」，皆非屬正確之資訊，疫情指揮中心與衛福部實有必要對此做一正式澄清說明。

以美國為例，早在2005年，美國國會即通過「公共緊急事態準備法」（the Public Readiness and Emergency Preparedness Act, PREPA），對醫療對抗措施提供「侵權責任豁免」。該法案之目的，在於保護醫藥產業不受大量訴訟追訴，以確保在緊急事態下，各式對抗疾病之對策能夠被採用，以對抗各種疾病大流行之發生，且能讓藥品製造商願意隨時開發、生產、供應藥品與疫苗。

反觀台灣，雖未直接訂有「侵權責任豁免」之相關法規，但依《傳染病防治法》第51條規定：「中央主管機關於傳染病發生或有發生之虞時，得緊急專案採購藥品、器材，惟應於半年內補齊相關文件並完成檢驗。無法辦理前項作業程序，又無其它藥品可替代者，中央主管機關得例外開放之，並向民眾說明相關風險」，則是為本次新冠疫苗「緊急使用授權」（EUA）之法源依據。

此外，即使在上揭之《傳染病防治法》裡，實未明文免除藥品供應商之民事賠償責任，然依照防疫指揮官陳時中部長，於本（11）月16日在立法院接受質詢時所說：「國家有法律、有「藥害救濟」制度」，即可知若不幸因注射新冠疫苗造成傷害，則民眾循《藥害救濟法》，向「政府」請求最高300萬元的救濟補償，應才屬正確無誤（按：另一說是依《預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法》，可請求最高600萬元的救濟補償）。

再就實例而論，在民間自發之「BNT疫苗捐贈案」上，雖係由鴻海永齡基金會、台積電，以及慈濟基金會分別出資，但在「捐贈契約」上，卻是由我國政府直接同意，給予德國BioNTech原廠「免責及司法豁免權」。此外，另雖曾有學者論及《消費者保護法》並無排除疫苗接種損害的求償權，惟因疫苗本身的不確定因素，以及施打的緊急處置性等，均可能導致疫苗施打受害者，難以向藥商請求損害賠償。

綜上，當新冠疫苗藥商已然獲得美國等政府援引法律，得以豁免包括：疫苗無效或引發嚴重副作用之免責、豁免賠償義務時，除非有人能證明藥商自源頭開始，即有「存心出錯」之惡性犯意，否則，恐任誰也無法要求疫苗廠商提供保障、遑論負責！是以，第一線醫療工作者就「疫苗或即期疫苗」對民眾所說的安慰之言，實在不可不慎。

（作者為國立台灣師範大學教授、前表演藝術所所長）

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