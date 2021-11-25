戰國時代即有連坐法，秦國在鄰里及軍隊之中實施，黃埔軍校建校之初，蔣中正校長參考明朝名將戚繼光的「練兵紀實」中的「申連坐」，訂定「國民革命軍連坐法」，規定臨陣退卻之處分，主要以縱向（擅自退卻官兵）連坐為主，自民國46年頒布的「國軍作戰連坐令」更增加了橫向（同一戰場作戰部隊）的連坐，至今已經60餘年。

「作戰連坐令」僅適用於戰時，但其精神深植許多長官心中，早年軍校教育是一人犯錯全體處分，希望用團體的力量制約調皮搗蛋者，現在更進化成休假期間有人觸犯軍紀營規，全體休假人員立即召回單位開「軍紀檢討會」，變相處罰遵守軍紀營規者，是橫向連坐令的具體展現。

縱向連坐大家也看到了，金防部這次的不當管教案，從大隊長一直到班長，無一倖免，不但調離現職，還依送法辦。依據連坐法的精神，也是處分到上一級為止，拔掉連長已綽綽有餘，這一次連坐到了大隊長。

要知道，能到金防部擔任營長、大隊長，都是陸軍精挑細選的菁英，用你時稱兄道弟、出事時割袍斷義，但長官吃定你是「志願役」，為了保住飯碗不敢有意見。如果真的罪大惡極，那麼，當初保薦的長官是否也應該施以「保薦不實」處分？

今年的「國防報告書」中對「部隊管理」有專章說明，要建構為以「人本為體、知識為用」核心理念的調適型領導文化，既然要蛻變成「創新應變、關懷開明、專業效能」的現代化軍隊，為何還要死守明朝的練兵思維？

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