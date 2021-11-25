春秋時期齊桓公「九合諸侯」，也就是召開了9次國際峰會，確定了霸主地位。拜登總統召開「民主峰會」也是同樣道理，正如他首次外交政策講話所說：美國將重返全球領導地位。日前公布了參加名單，台灣在名單內，中國與俄羅斯則被排除。

路透社認為，這個峰會對拜登政府將是一個考驗。不過拜登政府以線上方式舉辦，各國領導人只要在電視前露臉，不必勞師動眾，應該會給面子。台灣與會層級低，中國大概也不會有強烈反應，預期可順利舉行。

但這是否表示與會國在「美中競爭」中選邊美國？不盡然。雖然各國都知道，美國有衝著中國的意味，但美國並沒有高舉「反中」大旗，而是「旨在阻止世界各地的民主倒退和權利與自由的侵蝕」，各國可以裝糊塗。這還有點小諷刺，就在美國公布邀請名單的前一天，國際民主與選舉協助研究所（International IDEA）首次將美國列入「民主倒退國家」名單。

各國不能裝糊塗的，是對北京冬奧的外交抵制，也就是選手去，但官員不去。這就要求各國選邊了。如果美國成功聯合盟友共同抵制，中國不僅難堪，新冷戰格局也隱隱成形。

但美國盟友會加入抵制行列嗎？不容易。各國有自己的利益考量。抵制這回事，是你作初一，我就作初二；你給我難堪，我也讓你難堪。1980年美國聯合盟友抵制莫斯科奧運，1984年蘇聯也聯合盟友抵制洛杉磯奧運。有必要讓大家都不好過嗎？

2024年奧運在法國舉行、同年韓國也要舉辦冬季青奧，義大利則是下一屆冬奧地主，抵制好嗎？希臘總理已接受出席開幕式的邀請，英國首相也表示不支持抵制體育運動的做法。美國如果能一一說服，共同抵制，才是真正重返全球領導地位。

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