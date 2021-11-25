經濟部長王美花表示，一旦反萊豬公投案通過，不僅對台美關係有很大的負面影響，也高度衝擊加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）的可能，王美花說：「選擇成為國際孤兒，這是我們要的嗎？」

王美花身為經濟部大當家，連自己掌管的業務都搞不懂，還放言去談其他領域的事，先看清楚目前狀況好嗎？CPTPP有美國在裡面嗎？講得好像台灣現在不像孤兒似的，也是！不像孤兒，簡直就是乞丐，到處向人要疫苗的乞丐。中國大陸和歐盟等160個國家都禁萊豬，他們也都是國際孤兒？沒知識也看看電視，別閉門造車顯示自己的無知。

最近網路創造出｢政壇三寶｣，陳時中一句「不然你要怎樣」拔得頭籌；徐國勇「球棒要註記、店員可用辣椒水」緊追於後；陳吉仲「萊劑就是保健食品」後來居上。其實應該再加上王美花，構成｢三王一后｣，在｢大英女皇｣領導下笑傲江湖。

不過這樣還是會有人說話，八百里外的｢謝大使｣又會大叫：｢怎麼沒有我？｣所以，｢政壇三寶｣加｢二寶｣，稱｢政壇五廢｣比諸之前的｢五漢廢言｣如何？

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