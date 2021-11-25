美國總統拜登擬於12月9日、10日召開首次線上民主峰會，國務院昨天公布與會者名單，共有110個國家受邀。台灣也在名單上，中俄兩國則未受邀。

既然是民主峰會，受邀的110國應該都是民主國家才是。然而，按歐美學術界標準「貼標」的民主國家，也不過20多個，如何會冒出了110個民主國家？即使2020《經濟學人》評比的全球民主指數，完全和部分民主的國家合計不過75國，怎會平白冒出另外35個「民主國家」？

按《經濟學人》民主指數，台灣列為完全民主，居然還高於法國、義大利、比利時，誰信？2016年以來，蔡政府收編媒體、關中天、限縮地方及民間組織自治權、打壓大學自主和顏色相左的校長候選人，居然榮膺完全民主之榮譽？其實，民主定義、指數、指標，都是人創造的，強勢媒體、強勢國家，只要她喜歡又有甚麼不可以！？明日美中交好，中國也可能搖身變為民主國家呢！

首屆民主峰會討論主題有三：防範威權主義、打擊貪腐及促進人權。拜登若是真心想藉民主對話，促進世界和平，那麼，美國嚴厲指控的非民主國家，包括中俄在內，不是應該全部邀請嗎？既要全部邀請，在聯合國提議召開即可，何必另闢蹊徑？

拜登之心，路人皆知。召開民主峰會，不過是假借民主之名，裹脅美國盟邦和螟蛉子，吹響集結號，共商對敵大計，好似那毒梟幫派爭奪地盤的行徑！問題是，搞個線上會議，彼此吹噓，就真能防範威權主義、打擊貪腐、促進人權？你信嗎？我是不信的！

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