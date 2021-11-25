美國總統拜登12月將舉行首屆線上民主峰會，美國國務院日前公布與會者名單，台灣確定受邀，而中國大陸、俄國並未受邀。根據國務院公布的名單，受邀國共110國。顯然美國針對性明顯，敵我鮮明，再度挑弄台海敏感神經。

美國越打台灣牌，大陸當局反制的動作及花招越有正當性，在公布「台獨頑固分子」象徵性3人名單後，台獨金主紛紛遭到點名，遠東集團最先落馬被查廠罰款。大陸國台辦發言人朱鳳蓮日前也證實，中共中央、國務院印發的《國家綜合立體交通網規畫綱要》，已經規畫「福州到台北」支線建設。

中美雙方分別打台灣牌，象徵性大於實質意義，参加了線上民主峰會的台灣難道就成為國際承認的國家嗎？規畫了福州到台北的建設難道立刻就能順利動工嗎？顯然中美在台灣問題上戰略清晰，其實並不利於中美關係進展，也平添兩岸關係的緊張。

客觀來看，蔡政府執政多年來最大的政績就是自由民主，但關中天、打壓批評的輿論都是客觀的事實，美國邀請台灣参加民主峰會，是鼓勵？是諷刺？還是只把台灣議題當成對抗中國大陸籌碼？雖然参與民主峰會，多數台灣民眾都樂觀看待，但蔡政府日漸變成一黨威權獨大，權力傲慢從4大公投議題便可見一斑。

可以預料，台獨力量定當欣喜若狂，前外交官劉仕傑粉專今發表〈胖犬暖心提問戰狼〉一文，表示「台灣受邀參加民主峰會是台美關係的重大突破，也是美國送給習近平稱帝的『大禮』」。但台灣由誰出席恐怕也有不同的意義，台灣政府如今宣布，將由行政院政務委員唐鳳與駐美代表蕭美琴大使一同参與民主峰會，共同討論有關防範威權主義、打擊貪腐及促進人權等三大主題，與會各國也將提出承諾且共同推動各項倡議，其中配合付出的自然也不可少。

美國冒的最大風險便是給台獨錯誤的訊號，美國將獨自承擔一切的後果。美國此舉等於公開向中俄宣戰，参加或不参加美國設定的民主峰會，其實實際意義並不大，朋友就算不参加還是朋友，敵人参加了民主峰會也解決不了矛盾的立場。

就在「拜習會」後，華府試圖緩和與北京的摩擦之際，拜登政府仍持續採取一系列措施展現對台支持，讓台獨勢力鼓舞囂張，這後果美國恐怕必須負起責任。台獨亂，有美國人保衞，這種只賺不賠的買賣，台獨當然不會放過，美國挺台和立陶宛越用力，台灣和立陶宛的風險就越大。

美國媒體看得清楚，美媒AXIOS評論，台灣獲邀肯定會觸怒北京，中國大陸將台灣視為不可分割的領土，同時也反對任何合法化台灣國際地位的企圖。拜登先前一再重申堅定承諾，會幫助台灣抵禦中國大陸的潛在入侵。另有美媒指出，華府邀請台灣，意在展現團結，但此舉有可能激怒北京。的確，美國的一中政策根本與大陸的一中原則是兩條平行線，中美看法的差異只會越來越大。

美國智庫專家葛來儀（Bonnie Glaser）推文指出，台灣受邀民主峰會是意料中事，因為台灣是一個充滿活力、成功的民主國家，她強調，關鍵一直都不在於台灣是否受邀參與，而是在於以什麼角色參與。但北京當局關注的點是台灣参與的身分，大陸無法接受美國公開違背一中而故意製造一中一台，悲哀的是，中華民國還是被犧牲掉了，剩下的「台灣」就是極具爭議的引爆點。

中美三個公報是建立在脆弱的基礎上。1972年美國尼克森總統訪華，當時應時任中華人民共和國國務院總理周恩來邀請，對北京、杭州和上海進行訪問，這是美國總統歷史上第一次訪問中華人民共和國，而且尼克森到訪北京期間，還在中南海與中國共產黨中央委員會主席毛澤東會面。此次訪問是中美邦交正常化過程中重要的一步。如今的情況與50年前相較，變的是雙方的實力，中美關係正常化恐難復見。

美國以俯視態度看待台海局勢，大陸當局當然不會接受，期盼中美平視對方，這恐成難解的習題。蕭美琴和唐鳳的高調與低調也可說明蔡政府的判斷，美國出險棋，受傷的或許非美國而是台灣，偏執成為中美關係難解的核心。

現實主義者認為外交是重要的國家權力要素之一，美國確認民主峰會的意圖與「解決分歧」的根本目標仍然是運用和平的方法增進美國國家利益，美國完全利用可運用的台灣牌資源，決定國家應追求的目標；同時，評估大陸對手國家的資源與目標，再決定不同的目標能否「相容」，以尋找適當的方法來解決分歧。但，顯然民主峰會並非中美競爭的好戰場。

（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

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