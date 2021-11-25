在拜登去年競選總統期間，就表態當選後將舉辦的民主峰會，已確定在12月9到10日舉行。此一名為「民主峰會」（Summits for Democracy）的視訊會議，將由拜登總統主持，並邀請台灣、日本、南韓、英國等110個國家及地區的政府、民間團體與私營部門領袖出席。

然而令人頗感驚訝的是，既然是全球性的「高峰會議」，又是與台灣關係堅若磐石的美國老大哥主辦，我們的蔡總統竟然選擇不參加，而是指派行政院數碼政務委員唐鳳及駐美代表蕭美琴與會。這樣的安排除了讓小英總統失去在國際社會露臉的機會，無法聽到她親自闡述民主理念，宣揚台灣在她治理之下所享有與呈現的民主成果之外，唐鳳及蕭美琴有何代表性可言？

蔡總統不參加峰會，讓我們想到了歷年的「亞太經濟合作組織」(APEC)領袖高峰會議的安排。然而，APEC峰會由總統指派代表出席，是輪流主辦國與我國達成的默契，也早已形成慣例。既然由美國主導的「民主峰會」並非是以國家名義參加，而是以「民主政體」(Democracy)出席，蔡總統焉有不出席的道理？想必其中必有蹊蹺，而且頗值玩味。

有媒體指出，拜登政府邀請台灣，卻未包括中國，可能是這場民主峰會最具爭議的決定，此舉絕對惹毛北京。如果真係如此，北京不能參加，卻有「遙控」美國的能力，華盛頓果真還是懼怕北京，且早已私下與我政府溝通達成協議，並確認「為了不刺激北京，請台灣不要派總統出席，同時要主動宣布」。這樣勢必要讓「抗中先鋒」的蔡總統失色不少。

此次民主峰會的三大主題是「防範威權主義、打擊貪腐和促進人權」，難道未獲邀請的俄羅斯、新加坡、越南、土耳其、匈牙利、沙烏地阿拉伯等國都不符合資格？其實這些國家曾經在許多方面都不願配合美國，甚至強烈批評「美式民主」。美國的大小眼將使這個世界更加分化，也悖離了聯合國「促進和諧與團結」的宗旨。而「民主峰會」也不過是由美國所主辦的「民主大拜拜」罷了！

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