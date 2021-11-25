中國大陸在9月16日正式宣布加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）之後，引起各國高度關注。其中美國立場最受矚目，美國政府立即聲明中國大陸加入CPTPP應由CPTPP成員所決定，美國現階段並沒有洽簽自由貿易協定（FTA）的意向。

中國大陸FTA處處插旗，例如《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）將在明年由包括中國的10個成員率先生效，中國也與不少一帶一路軸線國家廣簽FTA。反觀美國在亞太地區幾無進展，特別是CPTPP前身為美國一手打造的《跨太平洋夥伴協定》（TPP），目的是在增加美國在亞太地區影響力以制衡中國。美國退出後卻由中國大陸先提出申請，所以美國國內要求美國重返CPTPP聲浪日増，否則市場先機均由中國大陸取得。

不過美國商務部長雷蒙多最近宣稱美國不加入CPTPP，這是美國對CPTPP最明確表態，也是最直接的否定，顯示拜登仍沿襲川普不參加FTA的策略。美國當然更不可能申請在2022年生效，但規定生效一年半才吸納新會員的RCEP。所以直到2024年拜登總統第一任期結束前，美國在大型FTA進展將成真空狀態。

但是美國並沒有缺席，而在籌組成立一個超越CPTPP，比傳統FTA更穩固的新經濟聯盟。最近拜登總統宣布美國將建構印太經濟架構。目前雖然尚未公布內容，輪廓仍未確定，不過重點將不在傳統FTA市場開放部分，而將聚焦在新興項目諸如數位科技、供應鏈領域，建立成員更緊密的合作關係，以強化對中國大陸的制衡。

印太經濟架構也可視為FTA的升級版。雖然目前FTA均會包括產業合作專章，只不過大多數只是聊具一格，重點仍在市場開放。即使在高品質的CPTPP下，產業合作內容也相當簡單。

而在美中貿易戰及新冠肺炎衝擊下，建構韌性供應鏈，確保經濟安全的重要性大増。美國認為必需超越FTA架構，打造以美國為主軸的經濟體系，才符合美國的需求，此也可以視為美國推動的印太戰略重要的一環。未來印太經濟聯盟涵蓋成員廣，包括先前因顧慮對中國開放市場衝擊太大，因而退出RCEP的印度，印太經濟聯盟若能具體到位，影響力不容忽視。

美國在WTO第12次部長會議前夕宣布建立印太經濟架構的經濟組織，多少也顯示美國將跳過世界貿易組織（WTO）。美國在川普政府時期全力杯葛WTO，拜登上任後美國雖然不再抵制WTO，但主張WTO應加速改革。不過WTO改革進展緩慢，未來難有具體進展，促使美國做出改變。

在美中領導人視訊會議後，美國釋放出並非要與中國進行零和賽局，將中國擊倒的訊息。美國將中國視為最具威脅的對手，與中國大陸共存，未來將與中國大陸走入長期競爭的模式，印太經濟聯盟將會是美國制衡中國的重要平台，未來發展值得關注。

（作者為中華經濟研究院區域發展研究中心主任）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※