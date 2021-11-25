過去每當兩岸關係緊張，大陸台商往往以「夾心餅乾」自嘲，但在北京以「台獨金主」為名重拳處罰看起來「不綠」的遠東集團之後，未來台商恐怕連「夾心餅乾」都沒得做，不僅「選邊站」成為必須，還要承受更大政治壓力、遭遇更多輿論雜音的侵擾。

將心比心，從對岸角度出發，提出「台獨清單」的初衷是精準打擊台獨，也就是要區分出「極少數」破壞和平、製造動盪者，進而保護「絕大多數」台灣普通民眾，本意是對台灣民間社會釋放善意、維護兩岸和平發展。大陸國家主席習近平在美國總統拜登面前強調對統一「有耐心」，雙城論壇、海峽論壇也將克服疫情以及台海緊張情勢在年底舉行，都可以從側面看到陸方的苦心。

只要遵守「大陸地區-台灣地區」定位的中華民國憲政體制，台獨根本就是假議題，但激進派裹挾民粹、謀求政治利益，不惜把兩岸帶到戰爭邊緣，大陸方面自然會思考如何從根源遏制這種非理性、不道德的政治騙術。此次大陸以環保、稅收等理由處罰遠東，遠東也乖乖認了，並繳納巨額罰金，這表面上是一次行政層面的執法行動，但很快上升至政治層面，背後還有3個問題需要釐清：

第一，既然這是多省市、跨部會的聯合執法行動，那就不只是由國台辦一家決定，想必事前有更高層的研究、協調和拍板，以大陸如此龐大的涉台研究系統，究竟是真的蒐集到什麼關鍵證據，還是僅以公開政治獻金資料辨認「台獨金主」？第二，若真的僅以「片段式」公開政治獻金資料作依據，這與大陸網民看到小S提及「國手」二字就獵巫為台獨分子，本質上有何分別？第三，假如真的要以「台獨金主」理由予以警告、約談，不妨大大方方地做，拿環保、稅收的行政裁罰當統獨政治工具，這個邏輯難道不是本末倒置嗎？

但換一個角度思考，「遠東事件」折射出北京對目前兩岸關係的思維，仍留有餘地：首先，大陸以公開的政治獻金資料作為依據，雖然未揭露到真正水面下的綠營金流，但至少有憑有據，且應能帶來示範效應，今後在兩岸經營事業的台商是否要再向民進黨捐款，或明或暗都要斟酌再三了，甚至可能會出現台商向積極主張兩岸交流合作、和平融合的政黨及候選人資助的熱潮。

其次，大陸以行政性理由處罰遠東集團，雖給外界留下「選擇性執法」之嫌，但目的還是警告為先、點到為止，並非要把遠東逼走；再次，大陸這一輪大動作反獨之後，近期行政院長蘇貞昌對兩岸關係的表態的確不如以往嗆辣，拜登召開的「民主峰會」亦未邀請蔡英文總統、賴清德副總統的層級與會，僅由駐美大使蕭美琴與行政院政務委員唐鳳代表出席，說明兩岸之間還有一些迴旋空間。

大陸迫切想看到「精準打擊台獨」的成效，瞄準遠東的「第一槍」已經開了，國台辦重申歡迎並保障台胞台企權益的態度不變，但唯有給出更多、更詳細的說明，才能令長期扎根兩岸經貿的台灣工商界放心。不過大陸台商也要換一種思維，「夾心餅乾」不做也罷！受益於兩岸和平的源源紅利，拿來支持對兩岸合作更理性、更務實、更積極的政治力量，豈不更好？（作者為智庫研究員）