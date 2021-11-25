「唉！拜登」這是大部分美國人現在對拜登總統的心聲，拜登從就職以來支持率直直落，蓋洛普的調查更顯示，他在今年前3季支持率的跌幅破了二戰以來的歷史紀錄。連民主黨自家人都不願挺，一項最新民調顯示，44%民主黨支持者或偏民主黨的獨立人士希望下屆民主黨能推出拜登以外的候選人。根據另一項調查，美國民眾對拜登的不滿意程度已超過去年選舉日前的川普。

在很多方面，似乎很難挑剔拜登，他已多年沒有緋聞，也甚少聽說有逃漏稅；更難聽說他善權謀、愛鬥爭之事。問題是他可能都沒有能力做這些事了，很多新聞盛傳，拜登雖沒有全面失智，但也部分失智了。

每次拜登公開發言都沒有超過10分鐘，令人懷疑他到底有沒有深入議題的能力，甚至是否有持續發言的能力。他也絕少舉行記者會，本來總統上任都在30天內舉行記者會，但拜登幾乎快過了100天才舉行，而且到現在所舉行的記者會大部分都是他宣讀講稿，講完了，指定幾個記者問問題，就匆匆了事，像極了獨裁國家領導人的記者會。

拜登是個好人，到現在還沒有看過他對某些政敵或某些國家，有同仇敵愾或壯士斷腕的決心和行動。但好人能做好領導嗎？絕大部分都不能。英文裡有「Nice guys finish last」（好人通常跑最後一名）。戰國時代的荀子就說「無德不貴，無能不官，無功不賞，無罪不罰。」沒有才能，不能讓他作官，荀子主張當官的人第一要素就是有能力。

好人做領導人，常使群眾受苦而不自知。日本產業再生機構曾拯救多個瀕臨破產的企業，他的前營運長富山和彥親身體驗，很多企業領導人都是好人，但好人總是為人情所困，不願得罪創業同志、員工、退休人員等，以至於錯失做決定的時機，結果導致企業破產，使得更多人的人生陷入崩壞的境地。

拜登更輕敵，上周在「拜習會」，剛開始的轉播中看起來他氣定神閒，但再細究，他既無準備，也無能力應付中美關係，全靠底下的部長講話，常出現脫軌凸槌局面；反觀中國，看得出習近平經過多次沙盤演練，雖然外人看似八股僵硬，但都反映他們一貫的施政風格，有謀略有目標，不輕易退讓。《孫子兵法》開宗明義就說，「兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。」就是說不可輕敵。

美國主流媒體80%以上都支持民主黨，尤其《紐約時報》、《華盛頓郵報》、CNN等都對拜登及民主黨的執政缺失輕輕放下。但事實上，蓋洛普民意調查顯示，美國民眾半數以上都不滿意拜登施政，抗疫滿意度下降了16個百分點，對經濟和外交的滿意度分別下降了10個百分點。

美國人對拜登的經濟能力最深切感受，通貨膨脹已達難控制的地步，雖然官方統計，美國通膨率10月是6.2%，但大部分人到超市一趟花費都比半年前高出30%。而拜登在此時還主導了3兆美元的基礎建設、社會福利，有如火上加油，很可能明年美國期中選舉就會把拜登打回原形，提前跛腳，未來可能和川普一樣，成為美國近年來少見的一任總統。