北京開罰遠東集團20億台幣，國台辦挑明：「不允許任何人、任何企業一邊在大陸賺錢，一邊給台獨頑固分子充當金主提供金援」。對此民進黨可說是氣急敗壞，蔡英文要求北京「不要繼續傷害兩岸經貿關係」，陸委會說要「研議反制措施」。

還研議什麼？台灣對大陸的出口依存屢創新高，民進黨說這是因為「中國需要台灣」，台灣的產品「中國不買，其他國家也搶著要」；既然如此，民進黨何不中止兩岸貿易，「經濟制裁中國」，幫遠東集團出口氣呢？怎麼還把台積電寶貴的晶片，拿去「資匪通敵」？

所以，蔡英文、民進黨，麥擱騙啊，現實就是你們讓台灣單向的依賴大陸，並且對於北京的打擊措施無能為力。理性上台灣有兩種選擇，一種就是用貿易把兩岸綁在一起，讓台灣變成對大陸的資產，這樣大陸自然不會想要傷害台灣經濟，兩岸也就可以維持現狀。

另一種則是堅壁清野，互不往來，台灣不賺大陸的錢，也就不用看北京的臉色。但民進黨的選擇是第三種，一方面在經濟上完全依賴大陸，一方面又在政治上仇中，那害金主被大陸報復，不是可以預料的結果嗎？

民進黨現在是執政黨，應該是自己要硬起來，想出保護金主的方法，推給在野黨沒有意義。說起來遠東也算倒楣，他捐給民進黨只能說是繳保護費，真正的「台獨金主」另有一群人在，已經「剉咧等」。

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