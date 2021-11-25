去年此刻，衛福部長陳時中還頂著防疫光環在神壇上得意洋洋，但就像股神巴菲特的名言「退潮後才知道誰沒穿褲子游泳」，今年疫情大爆發以來，蔡政府精心打造的防疫神話迅速退潮，大家發現台灣防疫根本一直光著屁股，陳時中卻毫無自省道歉之意，反而幹話連連，一皮天下無難事，彷彿吃定台灣人好唬弄。

疫情指揮官凌駕法律之上

5月疫情大爆發前，蔡政府刻意把陳時中戴上光環扶上神壇，一時間成了人氣王，穿著花襯衫到處當促銷大使，在立法院答詢大言不慚說「世界怎麼跟得上台灣？」蔡政府大力吹捧防疫政績，動用網軍側翼和綠媒炒作陳時中的人氣，企圖打造2022台北市長選舉第一強將。

但在這1年多時間裡，陳時中壓制篩檢、入境不普篩、國際疫苗採買不足、讓國產疫苗省略3期試驗、為政治目的阻撓採購BNT疫苗，中央疫情指揮中心不明不白搞出「3+11」決策，防疫出現破口後，篩檢跟不上、疫苗沒得打、病患送不進醫院，哀鴻遍野。

疫情爆發後，陳時中總算改正錯誤的政策，加上美、日兩國及國內民間團體大量捐贈疫苗，採購不力的缺口才能補上，而疫情也逐漸趨於緩和，國人總算鬆了一口氣。但超過1萬6000人確診，848人不幸喪生，這是指揮中心政策錯誤造成的結果，陳時中不但不認錯負責，還屢屢耍嘴皮子推托卸責，對嚴肅的防疫問題以莫名其妙的話語回應，完全失了防疫指揮官的分寸。

例如機組員的「3+11」決策，拿不出個會議紀錄，陳時中先說那天開會是內政部次長陳宗彥主持，後來才改口說記錯了，是他本人做的決定，他會負責。然而這句負責卻沒了下文，不要說自我究責了，陳時中還反嗆記者「3+11和800條人命有什麼關係？」難道台灣人的命這麼不值錢，這800多人就該死得不明不白？

最讓民眾氣憤的，是高端這個爛尾疫苗愈來愈走鐘。打從一開始，當蔡政府決定國產疫苗不必做3期試驗時，就擺明了是要把台灣人民當白老鼠，而且也註定了未來將很難取得國際認證，只能指望國內市場的銷售。陳時中當起了高端推銷員，一再公開為高端促銷，還說願意「anytime」親自陪記者去打高端。由於高端量產品質堪虞，媒體追問批次問題，陳時中卻指責記者的態度「不健康」。外界質疑疫苗採購價格不透明，陳時中居然指稱問疫苗價格是「居心叵測」，這種無端抹黑之詞，是一個部長該說的話嗎？

無罩喝酒嗨唱抽菸樣樣來

當美國宣布接種FDA和WHO認證疫苗者入境免隔離，高端不在認證之列時，陳時中起先還在立法院嗆說「世界不是只有美國」，但後來又政策大轉彎，開放接種高端者有出國需求時，可以再打其他疫苗。問題是，高端的混打試驗還沒有完成，更別提短時間內打4劑對人體的影響如何也不知。9月陳時中才在立法院說「不會任意沒科學根據讓大家混打」，現在開放高端接種者當「四劑戰士」，科學依據在哪裡？

陳時中不但拿不出科學依據，對後續出包的責任也先推了事。立委質問若民眾混打出事了怎麼辦，他臉不紅氣不喘地說：「國家有法律、藥害救濟制度，我沒有辦法負責。」、「沒什麼好道歉的，政策就是這樣。」更在記者會上說：「不然要怎麼樣，讓他去美國被擋回來？」科學擺一邊，法規無所謂，隨心所欲朝令夕改，無視人民健康，這個經常前言不對後語的疫情指揮官，已經完全把自己放在法律之上。政策害人卻不必負責，誰給陳時中這麼有恃無恐的權力？

日前流出兩支他參加宴飲的影片，不戴口罩喝酒嗨唱，更有他在室內抽菸的畫面。他不遵守防疫規定和《菸害防制法》，有影片為證，居然沒人敢罰。他含沙射影說影片釋出的時機「蠻詭異」，但避而不提室內抽菸的事，這種知法犯法毫無愧色的人，還有什麼資格繼續當衛福部長和疫情指揮官？