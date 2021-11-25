瑞典國際民主與選舉協助研究所（IDEA）評比2021年全球民主，首次把美國列入「倒退民主國家」名單，報告中指出，美國「公民自由和政府控制」指標2019年開始下降，顯示美國民主基本面出現問題。美國少年黎頓豪斯去年在威斯康辛州反警察暴力示威期間，持槍掃射造成2死1傷，所有罪名日前全部獲判無罪，美國右翼政客和媒體視之為英雄，更證明美國民主全無是非的荒謬。拜登標舉「價值反中」，道德正當性一點一滴地失去。

國際民主評比 美國倒退

IDEA非政府組織自1995年以來，每年進行全球民主化評比，把大約160個國家分為三大類：民主國家（其中又分成「民主健全」和「民主退步」）、混合型政府、專制政權。這份題為《2021年全球民主狀況》的報告稱：倒退的民主國家在過去10年間暴增1倍，許多成熟的民主國家都有退步現象，包括美國、匈牙利、波蘭和斯洛維尼亞等歐盟成員國。報告指出，美國日益嚴重的兩極分化，以及以負面方式影響少數族裔投票權益的州立法，都是造成美國民主倒退的原因。

這不是美國首次在國際民主評比中倒退《經濟學人》智庫（EIU）2016公布的民主指數，美國評級就由「完全民主」降至「部分民主」。報告指出降級是因為人民對政府和選任官員愈來愈沒有信心，《經濟學人》還指出，川普當選美國總統很大程度上是美國民主長期問題所帶來的結果。可見美國民主倒退已經是一段長期的趨勢，而且目前也沒有好轉的跡象。拜登的就職演說信誓旦旦要修補美國，彌縫社會撕裂，看來並不見效，反有日益擴大的危險。

黎頓豪斯以保護商家的名義朝示威者開槍，聲稱自己是出於自衛，陪審團接受了他的說詞，撤銷所有罪名的起訴。姑且不論這名少年是否真正出於正當防衛，至少已暴露美國槍枝氾濫痼疾的惡化。讓人匪夷所思的是，右翼組織、政客與媒體對此判決大為振奮，前總統川普為他募款，共和黨國會議員還表示願意提供實習機會，右翼組織也對他推崇備至，更以他的名義成立了法律辯護基金。

邀印度和波蘭 共抗中俄

一起刑事案件被如此政治化和禮遇，無異鼓勵更多的效尤者濫用暴力與私刑。美國近年來大城市犯罪率暴增，本月20日加州舊金山才發生80名搶匪搭乘25輛車搶掠精品百貨公司的事件，時隔兩日在洛杉磯同樣也是這家精品百貨，遭到20名搶匪闖入。可見政治上的兩極對立，已經蔓延到街頭的社會秩序，對美國向來引以為傲的民主法治不啻是一大諷刺。

美國總統拜登自競選以來一直強調「價值外交」，以民主典範自居，呼籲組織全世界民主國家一起振興民主和對抗「專制」，預計12月9日開幕的「民主峰會」將是這項戰略的重頭戲。但是從國會山莊衝撞到黎頓豪斯事件，美國只問黨派、不論是非的尖銳對立和社會騷動，早已失去民主燈塔地位，而越來越像第三世界的「香蕉共和國」。

根據美國國務院的說法，「尊重人權」將是民主峰會的討論重點之一，但近來的發展顯示，美國少數族裔的人權問題仍是美國社會的隱憂。從公布的受邀名單看來，更充滿了價值錯亂，為了對抗中國和俄羅斯，邀請了民主倒退的印度與波蘭，而在東南亞舉足輕重的新加坡卻未受邀。可以預見這樣的聚會根本不會產生有意義的火花，終將淪為美國抱團取暖的大拜拜。

台灣在民主峰會受邀之列，總統或立法院長若能與各國元首同框，將象徵台灣的民主成就，不失為一次很好的國際宣傳。遺憾的是，這個由民主倒退的美國召開、排除中共參加、以圍堵中國為目的的國際會議，台灣還只能由行政院政務委員唐鳳與駐美代表蕭美琴出席，這樣的民主峰會還有什麼可以期待的呢？